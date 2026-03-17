'우리흑돈' 품종사육으로 고부가가치 축산업 모델 구축

경산시(시장 조현일)는 농업회사법인 피밀리 박복용(69) 대표가 최근 세종컨벤션센터에서 '신지식농업인 장(章)'을 수상했다고 17일 밝혔다.

'신지식농업인'은 농업 분야에서 새로운 아이디어와 기술을 도입해 높은 부가가치를 창출하여 농업 발전에 기여한 농업인을 발굴·선정하는 제도이다.

농업회사법인 피밀리 박복용 대표가 지난 13일 세종컨벤션센터에서 '신지식농업인 장(章)'을 수상하고 있다. 경산시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 13일 열린 이번 행사에서 수상자는 전국에서 총 7명이 선정됐다.

경북 3명, 인천·충남·전북·경남 각 1명씩이다.

박복용 대표는 30여 년간 양돈업에 종사하며 축적한 경험과 기술을 바탕으로 생산성 향상과 농장 운영 혁신에 힘써왔다.

특히 양돈 생산 기반을 바탕으로 가공 등 6차 산업화 모델을 접목해 농가소득 증대와 지역 농업 발전에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

또한, 국내 토종 흑돼지의 우수성을 살린 '우리흑돈'을 사육하며 고품질 돼지고기 생산 기반을 구축하고, 차별화된 브랜드 육성을 통해 지역 축산물의 경쟁력 향상과 부가가치 창출에도 기여하고 있다.

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박복용 대표는 "축산업에 종사하며 묵묵히 현장을 지켜온 시간이 이렇게 의미 있는 상으로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 우리 축산물의 가치를 높이고, 축산농가와 함께 성장하는 양돈 산업을 만드는 데 힘을 보태겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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