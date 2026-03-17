내달 4~6일 개장유골 화장 회차 확대
오는 20일부터 e-하늘 시스템 예약

경주시 종합장사공원 '경주하늘마루'가 청명·한식을 맞아 특별운영에 들어간다.


경주시는 오는 4월 4일부터 6일까지 3일간을 특별운영 기간으로 지정하고 전 직원이 특별근무에 돌입한다고 17일 밝혔다.

하늘마루 전경. 경주시 제공

하늘마루 전경. 경주시 제공

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이번 특별운영은 조상 묘 정비와 개장 수요 증가에 대비하기 위한 조치다.

경주하늘마루는 평시 개장유골 화장을 매일 7회차(오후 2시~4시)에 최대 4기까지 운영하고 있다.


특별운영 기간에는 6회차(오후 1시~3시)를 일반화장 1기와 개장유골 화장 2기로 조정하고, 8회차(오후 3시~4시)에 개장유골 화장 4기를 추가 운영한다.

또한 6회차와 8회차는 모두 경주시 지역 내 이용자로 한정해 운영한다.


특별운영에 따른 추가 회차 개장유골 화장 예약은 오는 20일 오전 8시 30분부터 e-하늘 장사정보시스템을 통해 가능하다.


화장 접수 시에는 개장 신고증명서 원본과 신분증을 반드시 지참해야 한다.

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손영주 하늘마루관리사무소장은 "청명·한식 특별운영 기간 동안 유족과 방문객의 편의를 높이고 양질의 장사 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
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