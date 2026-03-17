전년보다 5천만원 증액

재배 1천38㏊·357농가 대상

종자 구입비 60% 지원

기상재해 취약 작물 부담 완화

전남 강진군이 쌀귀리 재배 농가의 종자 구입 부담을 낮추기 위해 지원을 확대한다. 기상이변에 취약하고 종자 가격이 높은 작물 특성을 고려한 조치다.

강진군은 쌀귀리 재배 1,038㏊, 357농가를 대상으로 종자 구입비 3억원을 지원한다고 17일 밝혔다. 이는 전년보다 약 5,000만원 늘어난 규모다. 지원 비율은 종자 구입비의 약 60%로, 역대 최대 수준이다.

강진군 쌀귀리연구회 임원과 유통 관계자들이 쌀귀리 홍보 간판앞에서 기념촬영을 하고 있다. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

군 농업기술센터에 따르면 쌀귀리는 맥류 가운데 종자 가격이 가장 비싼 작물로, 파종기 가뭄과 수확기 집중호우, 도복, 냉해 등 기상재해에 취약하다.

군은 2026년산 쌀귀리 재배 농가를 대상으로 종자 구입비 지원을 확대해 경영비 부담을 낮추고 생산 기반을 강화한다는 계획이다.

군은 종자 유통과 안정적인 공급을 위해 채종 농가를 육성하고, 농촌진흥청과 한국농업기술진흥원 등과 협력해 종자 생산 체계를 구축하고 있다. 이와 함께 통상 실시권 확보, 신규 품종 지역 적응 실증, 생산농가 연구단체 조직, 수매업체 교육 등을 병행하고 있다.

최영아 농업기술센터소장은 "기상이변 속에서도 고품질 쌀귀리 생산이 유지될 수 있도록 지원을 이어가겠다"며 "농가에서도 품질 향상에 힘써달라"고 말했다.

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강진군 쌀귀리는 2008년부터 재배가 시작됐으며, 두보식품㈜ 등 약 6개 수매업체가 원료곡을 수매·유통하고 있다. 높은 생산량과 품질로 월동기 농가 소득 작목으로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



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