“AI 시대·광주전남 통합 속 북구를 중심 도시로”

신수정 광주광역시의회 의장이 17일 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다.

신 의장은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열어 "지금은 도시의 운명이 바뀌는 전환의 순간"이라며 "AI 시대와 광주·전남 대통합 속에서 북구가 변화를 이끄는 도시가 돼야 한다"고 밝혔다.

신수정 광주시의회 의장이 17일 광주시의회에서 북구청장 출마를 선언하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

신 의장은 북구가 구도심 침체와 복지비 증가로 미래 투자 여력이 줄어드는 구조적 위기에 놓여 있다며 '북구 7대 대전환 프로젝트'를 제시했다.

주요 내용으로는 광주역 도심 축 전환, AI 기본권 프로젝트, 주민 주권 도시 프로젝트, 체류형 생태관광 조성, 청년 기회 도시, AI 기반 도시 안전 시스템, 예방 중심 복지체계 구축 등이 포함됐다.

신 의장은 광주·전남 행정통합과 관련해 "북구가 통합시의 중심축이 돼야 한다"며 "북구를 '첫 경력의 도시, 첫 집의 도시'로 키우겠다"고 밝혔다. 이어 "광주를 변화시킨 경험과 북구 현장 경험을 바탕으로 새로운 도약을 이루겠다"고 말했다.

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이날 기자회견에서는 광주광역시 투자기관 노조협의회의 지지 선언도 이어졌다. 노조협의회는 신 의장에 대해 "현장을 이해하고 실행할 수 있는 리더"라고 평가했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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