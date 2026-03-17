지도 기반 서비스로 학부모 정보 접근성 강화



학교운동부 운영 현황·대회 정보 등 한눈에 확인

부산서부교육청(교육장 이말숙)은 학교별로 분산된 학교운동부 정보를 학부모들이 보다 쉽게 확인할 수 있도록 '학교운동부 청렴 지도(MAP)'를 구축했다고 17일 전했다.

그동안 학교운동부 관련 정보는 각 학교 홈페이지의 '학교운동부 게시판'에 개별적으로 탑재돼 학교마다 게시 위치가 다르고 일부는 로그인 후에만 확인할 수 있어 학부모의 정보 접근성이 낮다는 지적이 있었다. 이로 인해 학교운동부 운영 정보의 투명성을 체감하기 어렵다는 의견도 제기돼 왔다.

이에 서부교육지원청은 지역 학교운동부 정보를 지도 기반으로 확인할 수 있는 '청렴 지도(MAP)' 서비스를 구축했다. 해당 서비스는 서부교육지원청 홈페이지에서 링크를 통해 접속할 수 있으며, 지도에서 학교 아이콘을 클릭하면 해당 학교의 학교운동부 게시판으로 바로 연결된다.

'청렴 지도(MAP)'에서는 학교운동부 현황을 비롯해 운영 계획, 훈련·운영 진행 상황, 대회 출전 정보, 학생선수 학습권 보장과 진로·진학 관련 자료 등 주요 정보를 확인할 수 있다.

이번 서비스 구축으로 학부모들은 학교운동부 운영 현황을 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있게 돼 학교운동부 운영 과정의 투명성도 한층 강화될 것으로 기대된다.

서부교육지원청은 지도 서비스와 함께 학교운동부 운영의 투명성을 높이기 위해 학교운동부 학부모를 대상으로 매월 20일부터 25일까지 청렴 만족도 조사를 실시하고, 학생 선수와의 소통 강화를 위한 학생 선수 소통방도 운영할 예정이다.

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이말숙 교육장은 "학교운동부 청렴 지도(MAP)는 학교운동부 운영 정보를 보다 투명하게 공개하고 학부모의 정보 접근성을 높이기 위한 의미 있는 노력"이라며 "각 학교에서도 학교운동부 운영 관련 정보를 적극적으로 공유하고 학부모와의 소통을 강화해 주길 바란다"고 말했다.

이어 "서부교육지원청도 청렴하고 투명한 학교운동부 운영 환경이 정착될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

부산서부교육청 ‘학교운동부 청렴 지도’. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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