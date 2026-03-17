치유 프로그램 '상록별밤 북리딩' 운영

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광주광역시 서구가 독서를 통해 주민의 마음 회복을 돕는 프로그램을 새로 선보인다. 서구는 심리전문가와 정신건강의학과 전문의가 함께하는 '상록별밤 북리딩'을 운영한다.

이는 상록도서관 BI(Brand Identity)인 '쉼이 있는 휴(休)'와 연계한 치유형 독서 프로그램으로 인간관계 갈등, 자존감 저하, 사회적 불안 등 정서적 어려움을 겪는 주민들이 독서를 통해 자신의 감정을 돌아보고 마음을 돌볼 수 있도록 기획됐다.

한은경 심리전문가가 강사로 참여해 강은호 작가의 '상처받은 나를 위한 애도수업'을 함께 읽으며 자신의 감정과 삶을 성찰하는 방식으로 진행한다. 참여자들은 독서를 통해 마음의 상처를 이해하고 부정과 분노, 슬픔, 수용의 감정 과정을 차분히 돌아보며 정서적 회복을 경험하게 된다.

마지막 회차에는 전문 조향사와 정신건강의학과 전문의가 함께하는 조향 클래스를 운영한다. 참여자들은 자신의 감정을 향으로 표현하며 오감을 활용해 마음을 돌보는 시간을 갖는 등 독서와 심리, 감각 체험을 결합한 치유 프로그램으로 마무리할 예정이다.

프로그램은 4월8일부터 6월18일까지 격주 목요일 오후 7시 총 6회 진행된다. 참여자 모집은 17일부터 선착순으로 진행되며 서구 통합도서관 누리집에서 신청할 수 있다. 자세한 사항은 서구청 도서관과로 문의하면 된다.

김이강 서구청장은 "도서관이 가장 가까운 마음의 쉼터가 되길 바란다"며 "앞으로도 주민들이 일상 속에서 회복과 성장을 경험할 수 있는 독서 환경을 지속적으로 조성하겠다"고 말했다.

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한편 서구는 여행·미술·심리학 분야 전문가를 초청하는 인문강연 프로그램 '상록별빛학교'도 운영해 주민들이 사유와 힐링의 시간을 가질 수 있도록 지원하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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