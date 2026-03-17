- 인기 낚시 유튜버 '낚시TV 핼다람'과 협업



노랑풍선이 인기 낚시 유튜버와 협업해 선보인 테마형 여행 상품이 출시 하루 만에 완판됐다. 취미·체험 중심 여행 수요가 빠르게 늘고 있다는 분석이다.

노랑풍선은 낚시 유튜버 '낚시TV 핼다람'과 함께 기획한 대마도 낚시 테마 상품이 출시 당일 전 좌석 예약이 마감됐다고 17일 밝혔다. 이번 상품은 1박 2일 일정으로 구성된 체험형 여행 상품이다. 오는 5월 8일 단 하루 출발하며, 부산에서 고속 카페리 '쓰시마링크호'를 타고 일본 대마도로 이동한다. 해당 선박은 최대 425명을 수용할 수 있으며, 부산에서 대마도까지 약 1시간 20분이면 이동이 가능하다.

한국전망대. 노랑풍선 제공 AD 원본보기 아이콘

일정은 낚시 체험에 초점을 맞췄다. 첫날에는 히타카츠항 도착 후 선상 낚시가 진행되며 참돔, 쏨뱅이, 다금바리 등 다양한 어종을 대상으로 약 4~5시간 낚시를 즐길 수 있다. 4~6인 규모의 소형 선박을 활용해 몰입도를 높인 것이 특징이다. 낚시 이후에는 현지 펜션에서 숙박과 함께 BBQ 특식이 제공된다. 둘째 날에는 숙소 인근 방파제에서 자유 낚시를 즐기고, 온천욕 일정도 포함돼 있다.

여행 편의성도 강화했다. 일정 기간 동안 프리미엄 도시락, 현지 이동 차량, 마트 방문 및 쇼핑 일정 등이 포함됐다. 이번 상품은 유튜버와 함께하는 '동행형 콘텐츠 여행'으로 기획되면서 출시 직후 낚시 팬들을 중심으로 수요가 몰렸다.

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노랑풍선은 향후 낚시를 비롯해 마라톤, 크루즈 등 취미 기반 테마 상품을 확대할 계획이다. 인플루언서 협업과 체험형 콘텐츠를 결합해 차별화된 여행 상품을 강화한다는 전략이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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