우오현 SM그룹 회장이 "과감한 변화로 불확실성을 극복하는 힘을 키우면서 미래 먹거리를 발굴해야 생존과 성장이 담보될 수 있다"고 말했다.

우 회장은 16일 경북 구미 국가산업단지에 있는 SM벡셀·남선알미늄·티케이케미칼 등 제조부문 공장에서 전 계열사 대표이사, 그룹 임원진 등 30여명을 불러 모아 사장단 회의를 주재했다. 이 자리에서 우 회장은 최근 중동 상황 등 패권 경쟁이 심화한 점, 인공지능(AI) 기술 상용화에 따른 소비패턴 변화 등을 언급하면서 이같이 강조했다.

이날 사장단 회의를 열면서 계열사별 현장점검을 했다. 구미 국가산단에는 배터리와 알루미늄·자동차 부품, 합성수지 등을 만드는 계열사 4곳의 공장이 있다. 우 회장은 대내외 무역환경과 산업 생태계가 급변하는 상황에서 기술 경쟁력과 품질을 끌어올리기 위해 로봇·AI 기술을 적극적으로 도입해야 한다고 강조했다. 그는 "자동화 시스템으로 생산성과 업무 효율성을 향상하는 것이 미래를 위한 첫걸음"이라고 말했다.

우오현 SM그룹 회장이 16일 경북 구미시 남선알미늄 자동차사업부문의 자동차 부품 생산공장에서 로봇팔을 활용한 공정을 참관하며운영현황을살피고 있다. SM그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

연구개발(R&D) 중요성을 강조하면서 시너지를 내기 위해 계열사별로 흩어진 연구소를 통합하는 방안을 검토해보라고 당부했다. 아울러 현장 직원 건강과 안전이 위협받지 않도록 힘써달라고 강조했다.

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이날 회의에 참석한 경남기업·삼환기업·동아건설산업·우방·삼라 등 건설 부문 계열사 대표와는 모듈러 주택과 관련해 의견이 오갔다. 모듈러 주택은 공장에서 미리 만든 유닛을 옮겨 조립해 짓는 주택으로 건설과 제조 부문 간 협력해 시너지를 낼 수 있다. 우 회장은 "시장에서 공급과 수요의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 방안 가운데 하나로 원가 절감, 공기 단축과 더불어 품질 균일성 유지에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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