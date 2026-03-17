하츠투하츠. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 하츠투하츠가 신곡 '루드!(RUDE!)'를 일본어 버전으로 선보인다고 SM엔터테인먼트가 17일 밝혔다.

하츠투하츠는 18일 각종 음악 사이트를 통해 '루드!' 일본어 버전 음원을 공개한다. 이번 곡은 정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항을 담은 가사를 일본어로 번안해 색다른 매력을 선사한다. 이들이 일본어 곡을 발표하는 것은 이번이 처음이다.

앞서 국내에서 발표한 '루드!'는 주요 음원 차트를 휩쓸었다. 이 곡은 국내 최대 음원 사이트 멜론 톱100 2위와 핫100 1위를 기록했으며 일간 차트에서는 3위까지 올랐다. 음악방송 2관왕 달성과 함께 국내 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에도 이름을 올렸다.

'루드!'는 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 한국 데일리 톱 송과 위클리 톱 송 차트 1위를 차지했다. 애플뮤직 한국 톱100에서도 1위를 기록했다. 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서는 신곡 차트와 유행 지수 차트, K팝 주간 차트 1위를 석권했다.

하츠투하츠는 이번 일본어 버전 발매를 기점으로 글로벌 행보에 박차를 가한다. 19일(현지시간) 미국 뉴욕에서 쇼케이스를 개최하며 22일에는 로스앤젤레스(LA)에서 북미 팬들과 만난다. 이어 28일에는 인도네시아 자카르타에서 팬미팅을 열고 현지 팬들과 소통할 예정이다.

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다음 달 12일에는 일본 요코하마에서 열리는 TV아사히 글로벌 뮤직 페스티벌 '더 퍼포먼스(The Performance)'에 출연한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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