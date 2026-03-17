학폭, 초 5.0%>중 2.1%>고 0.7% 순…'언어폭력' 가장 많아

17일, 교육부 '2025년 2차 학교폭력 실태조사' 발표

지난해 학교폭력(학폭)으로 피해를 입었다는 응답이 가장 높은 곳은 '초등학교'인 것으로 나타났다. 학폭 피해 10건 중 4건은 '언어폭력'이었으며, 학폭 발생 원인으로는 '장난이거나, 특별한 이유가 없다'는 응답이 1위를 차지했다.

17일 교육부는 17개 시도교육청이 한국청소년정책연구원·한국교육학술정보원에 위탁해 '2025년 2차 학교폭력 실태조사'를 한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

이 조사는 지난해 9월 22일부터 10월 21일까지 초4∼고2 재학생 약 22만명을 대상으로 실시됐다. 참여 인원은 약 17만명(참여율 76.6%)이다.

먼저 학폭 피해 응답률을 보면 초·중·고교생 평균 3.0%였다. 학교급별로는 초등학생이 5.1%로 가장 높았고, 중학생 2.4%, 고등학생 1.0%였다.

피해 유형별(복수 응답)로 보면 언어폭력이 40.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 집단따돌림(15.3%), 신체폭력(13.9%), 사이버폭력(6.8%), 강요(6.6%), 금품갈취(6.5%) 순이었다. 스토킹(5.6%)과 성폭력(5.1%) 비중도 작지 않았다.

피해 응답률과 달리 가해 응답률은 초·중·고교생 평균 1.1%에 그친 것으로 조사됐다. 초등학생이 1.9%로 가장 많았고, 중학생 0.9%, 고등학생 0.2%였다.

'가해 후 경험'을 묻는 질문에는 '상대방에게 사과했다'가 57.8%로 가장 높았다. 이어 '학교 선생님에게 지도를 받았다'(14.0%), '나의 보호자나 친척에게 꾸중을 들었다'(12.3%) 등의 답변이 뒤따랐다. '아무 일도 일어나지 않았다'는 응답도 8.9%에 달했다.

학폭 목격 응답률은 7.7%였고, '목격 시 감정'으로는 '어떻게 해서든 도와주고 싶었다'는 응답이 29.5%로 가장 많았다.

학폭 발생 원인을 묻는 말에는 '장난이나 특별한 이유 없이'(24.6%)라는 응답이 가장 많았다. 이어 '강해 보이려고'(17.3%), '피해학생의 행동이 마음에 안 들어서'(16.2%), '화풀이 또는 스트레스 때문에'(15.4%) 등의 답변이 모든 학급에서 두 자릿수의 비율을 보였다.

학폭 발생 시 대처 방법을 묻는 말에는 '학교 선생님에게 알리겠다'(28.5%)는 응답이 가장 많았다.

효과적인 예방 활동으로는 '학교폭력 예방 및 대처 방법 교육'을 꼽은 응답이 28.5%로 가장 많았고, '학교 안과 밖에 CCTV 설치'를 제안한 응답이 23.9%로 뒤를 이었다. 필요한 예방 활동으로는 학교의 관심과 지도(28.3%), 학교폭력 예방 및 대처방법 교육(17.0%)을 꼽은 비율이 가장 높았다.

최교진 교육부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 학교폭력대책위원회 전체회의에 참석, 머리를 만지고 있다. 2026.3.16 조용준 기자 원본보기 아이콘

이를 토대로 지난 16일 교육부는 정부서울청사에서 관계부처와 함께 '학교폭력 예방 대책 2026년 시행계획'을 심의했다. 계획안에는 학폭 예방 역량 강화를 위한 콘텐츠 개발과 학교 내 갈등을 줄이기 위한 관계 회복 중심의 제도 확산 등의 내용이 담겼다. 학교 단위에서는 위(Wee)클래스와 전문상담교사를 확대하고, 분리와 치유가 필요한 학생에게는 전국 단위 기숙형 치유센터를 통해 지원하기로 했다.

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최교진 장관은 "학교폭력의 진정한 종결은 단순한 사안 처리가 아니라 훼손된 공동체의 신뢰를 회복하는 데 있다"며 "올해는 관계회복 숙려제도의 확산, 신종 유형 대응을 위한 민관 협력 강화, 피해학생 관점 지원 강화를 중점적으로 추진할 계획"이라고 말했다. 그러면서 "학교폭력의 대응 체계(패러다임)를 교육 공동체의 신뢰 회복 중심으로 전환해 나가겠다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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