기획부터 레시피 개발, 시제품 평가까지 협업

호떡, 기내식 라면 등 판매

GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 19,240 전일대비 220 등락률 +1.16% 거래량 11,294 전일가 19,020 2026.03.17 09:32 기준 관련기사 1만원대 가성비 위스키 대박…GS25 '티처스', 1·2차 물량 완판 "SSM, 심야제한·의무휴업서 빼자"…닻 오른 유통규제 개선 [오늘의신상]두쫀쿠 이은 SNS핫템…GS25, 3월 한정 '봄동 비빔밤' 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 GS25가 구독자 약 1300만명을 보유한 인기 유튜버 쯔양과 협업해 '쯔양 대식가 시리즈'를 론칭한다고 17일 밝혔다.

대식가 시리즈는 유튜버 쯔양의 콘텐츠 정체성인 '대용량 먹방'을 핵심 콘셉트로 기획된 차별화 먹거리 라인업이다. 쯔양이 평소 많은 양의 음식을 즐기는 특성을 살려 디저트와 간식, 간편식 등 다양한 카테고리에서 대용량 상품을 선보이는 것이 특징이다.

유튜버 쯔양이 GS25에서 대식가 시리즈 상품을 들고 포즈를 취하고 있다. GS리테일 AD 원본보기 아이콘

상품의 완성도를 높이기 위해 GS25 전문 MD와 식품 연구원, 그리고 쯔양이 초기 상품 기획 단계부터 레시피 개발, 시제품에 대한 최종 평가까지 전 과정에서 협업했다. 단순한 IP 사용을 넘어 상품의 맛과 품질을 확보하기 위해 주력한 것이다.

첫 상품으로 오는 18일 'BIG 꿀호떡'(1900원)을 출시한다. 시중 호떡 대비 지름을 약 30% 이상 키우고 꿀 함량을 40%까지 높였다.

19일에는 길이 약 15㎝의 롱 사이즈 모나카 '빠삭초코롱모나카'(2500원)를 선보인다. 같은 날 600g 대용량으로 매콤달콤 소스와 마늘간장 소스를 반반으로 구성한 '곱빼기 닭강정'(9900원)도 출시한다. 곱빼기 닭강정은 쯔양의 아이디어를 반영해 고소한 식감의 땅콩 분태를 더한 것이 특징이다.

4월에는 250g 대용량 소시지에 치즈를 더한 '대왕치즈통통소시지' 2종(3500원)과 '기내식 라면'도 출시할 예정이다. 기내식 라면은 쯔양이 인기 예능 프로그램에서 선보여 화제가 된 '기내식 라면' 레시피를 상품화한 것으로 북어채와 파 등을 더한 풍성한 구성을 2000원대에 선보인다.

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조현정 GS25 트렌드상품차별화팀 매니저는 "쯔양과 함께 상품 기획 단계부터 긴밀히 협업해 쯔양을 상징하는 메뉴와 푸짐한 양을 대식가 시리즈에 그대로 담아내는 데 집중했다"며 "앞으로도 다양한 크리에이터와 협업해 고객들에게 새로운 경험과 차별화된 먹거리 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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