민주당 광주 구청장 경선 일정 확정…17일 설명회·18일 후보 접수

21일 김대중컨벤션센터서

동·광산·남·북구 합동연설회



24일부터 지역별 경선 투표

남·북구 예비경선, 동·광산구 국민참여경선

서구청장 후보·경선 방식은 추후 발표

더불어민주당 광주시당이 광주 자치구청장 후보 선출을 위한 경선 일정을 확정했다. 동구·남구·북구·광산구는 경선을 진행하고, 서구는 후보 재심 절차 등으로 추후 별도로 발표할 예정이다.

17일 민주당 광주시당에 따르면 이날 경선 후보자 설명회를 열고, 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 후보자 접수를 진행한다. 이후 19일부터 23일까지 닷새 동안 경선 선거운동이 이어진다.

오는 21일에는 광주 김대중컨벤션센터 1층 다목적홀에서 공개 합동연설회가 열린다. 일정은 ▲오전 10시 동구 ▲오전 11시 광산구 ▲오후 2시 남구 ▲오후 3시 30분 북구 순이다.

경선 투표는 24일부터 지역별로 진행된다.

남구와 북구는 1차 예비경선을 실시한다. 권리당원을 대상으로 24일부터 25일까지 ARS 투표를 진행한다. 남구는 후보 5명 가운데 2명을 압축해 결선(국민참여경선)을 치르고, 북구는 후보 8명 가운데 5명을 선출해 본경선(국민참여경선)을 실시한 뒤 결선 여부를 결정한다.

동구와 광산구는 1차 국민참여경선 방식으로 후보를 선출한다. 24일부터 26일까지 권리당원 ARS 조사와 안심번호 여론조사를 병행하며, 1위 후보가 50% 이상 득표하지 못할 경우 상위 2명이 결선투표를 치른다.

이번 경선에는 ▲동구 3명(노희용·진선기·임택) ▲남구 5명(김병내·김용집·성현출·하상용·황경아) ▲북구 8명(김대원·김동찬·문상필·신수정·오주섭·정다은·정달성·조호권) ▲광산구 3명(박병규·박수기·차승세)이 참여한다.

AD

서구청장 후보와 경선 방식은 추후 발표할 예정이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>