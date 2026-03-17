경기도서민금융복지지원센터가 지난해 금융취약계층을 대상으로 총 4만2068건의 금융복지상담을 제공해 전년 대비 12.2% 증가하는 성과를 거뒀다.

도 서민금융지원센터는 지난해 총 1만70명이 이용했으며 1인당 평균 4.18회의 채무·재무·복지 통합지원을 제공하며 공공 금융안전망으로서 역할을 지속적으로 강화했다고 17일 밝혔다.

센터가 지난해 금융복지상담에 이어 개인파산까지 지원한 도민 1261명을 분석한 결과를 살펴보면 개인파산 신청 당시 무직자 비율이 83.1%로 가장 높았다. 연령대는 50~70대가 81.9%를 차지했다. 기초생활보장 수급자 비율은 80.5%, 임대주택 거주 비율은 81.5%였다. 월평균 소득이 150만원 미만이 81.9%로 나타나 취약계층을 중심으로 지원이 이뤄졌다.

센터는 채무 문제 해결 이후 도민의 안정적인 재기를 지원하기 위해 다양한 복지서비스 상담(연계) 1660건도 제공했다.

안정적인 주거환경 마련을 위한 공공임대주택 신청 지원 603건과 고용복지센터 협력을 통한 취업 정보 제공 및 일자리 연계 280건을 지원했다.

또한 지역 행정복지센터 및 사회복지시설과 협력해 생계 지원을 위한 물품·비용 지원 제도 안내 등 맞춤형 복지서비스 연계와 사후관리 상담 777건을 제공하며 금융취약계층의 생활 안정과 경제적 자립을 지원했다.

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한편 센터는 2014년 처음 문을 연 후 11년간 금융복지상담(채무·재무·복지) 누적 인원은 10만명, 개인회생·파산 지원 인원은 7000명을 돌파했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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