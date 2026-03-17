경기 부천시는 시민이 모바일 스마트도시 플랫폼 '부천in'을 일상에서 많이 활용하도록 힘쓰고 있다.

시는 최근 2분기 주민자치 프로그램 접수 기간을 맞아 시민이 앱을 통해 주민자치 프로그램을 편리하게 신청할 수 있게 '부천in' 이용 안내와 홍보를 강화하고 있다.

부천in은 전자시민증 기반의 모바일 플랫폼으로, 흩어져 있는 다양한 공공서비스를 하나의 앱에서 간편하게 이용할 수 있는 생활밀착형 서비스다. 시민은 별도 증빙자료 제출 없이도 다양한 공공서비스를 손쉽게 이용할 수 있다.

앱 주요 기능은 ▲자격을 확인하는 '부천시민증' ▲실물 카드 없이 공공시설을 이용하는 '모바일 시설카드' ▲주민자치 프로그램 신청 등 공공서비스 이용이 가능한 '부천생활in' ▲공영주차장 자동 감면이 적용되는 '주차비 결제' ▲연령과 대상별 정책 정보를 제공하는 '맞춤형 알림' 서비스 등이다.

'부천in' 홍보 포스터. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 더 많은 시민이 부천in을 이용할 수 있도록 홍보에도 적극 나서고 있다. 지난 8일 열린 '부천 국제 10km 로드레이스' 행사 현장에서 부천in 홍보를 펼쳤으며, 주민자치회 간사 교육과 연계해 주민자치 프로그램 이용자가 앱을 쉽게 활용하도록 안내 자료를 배포했다.

이와 함께 다음 달 4~5일 원미산 진달래동산에서 열리는 '원미산 진달래 축제' 등 대규모 지역 행사와 연계해 부천in 홍보를 이어갈 계획이다. 또 앱 안내와 가입 지원이 필요한 동 주민자치회를 순차적으로 방문해 도움을 준다.

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부천시 관계자는 "부천in은 시민이 일상에서 다양한 공공서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 만든 플랫폼"이라며 "시민 수요를 반영해 다양한 도시서비스 기능을 확대해 나가겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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