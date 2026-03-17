"고환율, 외국인 국장 끌어들일 요인…수출에도 호재" [클릭e종목]

iM투자증권 "꼭 악재만은 아냐"

고환율이 금융시장에 불안 요인으로 인식되는 것은 사실이지만 반드시 악재로만 볼 필요는 없다는 분석이 나왔다. 고환율이 단기간에 그친다면 부정적 영향은 제한적일 수 있으며, 오히려 수출과 기업 실적, 투자 흐름 측면에서는 긍정적 효과도 나타날 수 있다는 것이다.

최근 달러·원 환율은 장중 1500원선을 일시적으로 돌파하는 등 높은 수준을 유지하며 시장의 경계심을 키우고 있다. 고환율은 수입 물가 상승과 인플레이션 압력 확대, 내수 위축 가능성 등 여러 부정적 요인을 동반한다. 특히 외화 부채 비중이 높은 기업이나 원자재 수입 의존도가 높은 산업에는 부담으로 작용할 수 있다.

17일 박상현 iM투자증권 연구원은 "환율 상승이 단기간에 그친다면 경제 전반에 미치는 충격은 제한적일 수 있다"며 "실제 환율 상승의 배경이 된 국제 유가와 지정학적 리스크가 완화될 경우 환율도 빠르게 안정될 가능성이 있다"고 밝혔다.

박 연구원은 고환율이 수출 경기에는 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 봤다. 원화 가치가 상대적으로 약세를 보이면 한국 제품의 가격 경쟁력이 높아지기 때문이다. 반도체와 자동차 등 주요 수출 산업은 글로벌 시장에서 가격 경쟁력이 개선되면서 수출 증가 효과를 기대할 수 있다. 특히 수출 비중이 높은 한국 경제 구조를 고려하면 고환율은 경기 측면에서 완충 역할을 할 가능성도 있다.

기업 실적에도 환율 상승은 일정 부분 긍정적으로 작용할 수 있다. 수출 기업들은 달러로 매출을 올리고 원화로 비용을 지불하는 경우가 많기 때문에 환율 상승 시 원화 기준 매출과 이익이 증가하는 환율 효과를 얻는다. 실제 반도체, 자동차 등 주요 수출 업종의 경우 환율 상승이 단기 실적 개선 요인으로 작용할 가능성이 크다는 평가다.

외국인 투자자 입장에서도 고환율은 국내 금융시장 투자 매력을 높일 수 있다. 원화 가치가 크게 하락한 상황에서는 한국 주식과 채권의 가격이 상대적으로 저렴해 보일 수 있기 때문이다. 이 경우 환율이 안정될 것이라는 기대가 형성되면 외국인 자금이 다시 유입되는 계기가 될 수 있다는 분석이다.

고환율은 개인 투자 흐름에도 영향을 미칠 수 있다. 최근 몇 년간 급증했던 해외주식 투자, 이른바 '서학개미' 자금의 증가세가 둔화할 가능성이 있기 때문이다. 달러 환율이 높아지면 해외 주식을 매수하기 위한 환전 비용이 증가해 해외 투자 매력이 상대적으로 낮아질 수 있다. 이 경우 국내 금융시장으로 투자 자금이 일부 회귀하는 효과도 기대된다.

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박 연구원은 "트럼프 대통령이나 미국 입장에서 이란 사태 장기화는 큰 부담이라는 점에서 3월 중 이란 사태에서 벗어나려는 움직임은 더욱 강화될 것"이라며 "트럼프 대통령의 출구전략으로 유가가 하향 안정된다면 현재 달러-원 환율의 고환율 현상도 크게 완화될 것"이라고 봤다. 그러면서 "이 경우 고환율의 부정적 효과보다 오히려 앞서 지적한 고환율의 긍정적 효과가 국내 금융시장에 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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