경기 수원시가 오는 4월24일까지 '고독·고립 위험자 발굴 기획조사'를 한다.

사회적 고립과 고독사 위험이 큰 취약계층의 실태를 파악하고, 맞춤형 복지서비스를 연계하기 위한 조사다. 조사 대상은 저소득 중장년(40~64세) 1인 가구 5885명과 심한 장애인으로 구성된 2인 가구 186명 등 총 6071명이다.

수원시는 지난해 저소득 중장년 1인 가구 중심으로 조사를 진행했다. 올해는 고립 위험이 높은 심한 장애인 2인 가구까지 포함해 조사 범위를 확대했다.

또 고독사 위험자 판단 도구를 활용해 조사 대상자를 고독사 위험자와 고립 위험자로 분류한다. 판단 도구 점수 6점 이상이면 '고독사 위험자'로 분류하고, '고립 위험자'는 1~5점 이내 대상자 중 담당자의 판단에 따라 선별한다.

조사는 44개 동 행정복지센터 맞춤형복지팀과 건강복지팀을 중심으로 진행한다. 지역사회보장협의체와 명예사회복지공무원 등 지역 인적 안전망도 발굴 활동에 참여한다. 전화·방문 조사를 병행해 ▲사회적 관계망 ▲외로움 ▲우울감 등 고독·고립 위험 요인을 확인한다.

위험자로 확인된 시민에게는 스마트돌봄플러그, 사회관계망 형성 프로그램 등 맞춤형 복지서비스를 연계한다. 지속적인 모니터링과 상담으로 고독·고립 상황을 예방할 계획이다.

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수원시 관계자는 "고독·고립을 예방하려면 위기가구를 조기에 발견하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "도움이 필요한 시민을 선제적으로 발굴하고 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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