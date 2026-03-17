고덕지도·따종디엔핑 공식 채널 개설…17억 이용자 접점 확보

본점·잠실점 중심 서비스 시작…중국 FIT 관광객 공략 강화

롯데백화점이 중국 주요 슈퍼 플랫폼에 공식 채널을 개설하며 중국인 관광객(유커) 유치 전략을 강화한다. 현지 대표 애플리케이션(앱)을 활용해 방한 여행을 준비하는 단계부터 고객 접점을 확보하겠다는 구상이다.

롯데백화점은 국내 유통업계 최초로 중국 대표 플랫폼인 '고덕지도'와 '따종디엔핑'에 공식 채널을 운영한다고 17일 밝혔다. 고덕지도는 월간 이용자 수 약 10억 명을 보유한 중국 최대 지도 앱이며, 따종디엔핑은 7억 명 이상이 사용하는 중국 대표 리뷰·라이프스타일 플랫폼이다. 두 앱은 현지인의 이동, 소비, 여행 정보를 아우르는 '슈퍼 앱'으로 꼽힌다. 롯데백화점은 두 플랫폼을 통해 약 17억 명에 달하는 이용자에게 쇼핑 정보를 제공하며 방한 여행 동선 단계에서부터 고객 유입을 확대할 계획이다.

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 앞에서 두 모델이 '고덕지도' 앱을 사용하고 있다. 롯데백화점 AD 원본보기 아이콘

먼저 오는 18일부터 월간 이용자 수(MAU) 10억 명에 달하는 고덕지도에서 공식 채널 운영을 시작한다. 롯데백화점은 국내 유통사 가운데 유일하게 고덕지도의 공식 인증 태그인 '관방자영(官方自營)'을 획득해 채널의 신뢰도를 높였다. 전용 '쇼핑 뉴스' 기능을 통해 이벤트와 브랜드 정보를 제공하며, 이용자가 목적지를 검색하는 과정에서 관련 쇼핑 콘텐츠를 자연스럽게 확인할 수 있도록 구성했다.

이어 25일에는 7억 명이 이용하는 따종디엔핑에도 공식 채널을 개설한다. 이를 통해 여행 계획 단계에서부터 롯데백화점 관련 정보를 노출하고 방문 유도를 강화한다는 계획이다. 특히 노동절, 국경절, 여름 휴가 시즌 등 중국 주요 연휴 기간에 맞춰 '글로벌 쇼핑 위크' 등 외국인 대상 프로모션을 집중 홍보할 예정이다. 또한 고덕지도와 연계해 여행 동선 검색부터 매장 방문까지 이어지는 고객 경험을 구축한다는 전략이다.

서비스는 우선 외국인 관광객 방문이 많은 본점과 잠실점에서 시작하며, 향후 성과에 따라 전국 주요 점포로 확대할 계획이다.

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박상우 롯데백화점 마케팅 부문장은 "최근 중국 관광객들의 여행 준비 방식이 슈퍼 앱 중심으로 변화하고 있어 입국 이전 단계에서 고객 접점을 확보하는 것이 중요해졌다"며 "중국 대표 플랫폼과의 협력을 통해 유커 유치 경쟁력을 강화하고 글로벌 쇼핑 허브로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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