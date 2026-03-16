기후부 집적화단지 1·2단계 선정…원전 3~4기급 3.6GW 규모

신청 반년 만의 성과…가구당 최대 1,000만원 '바람연금' 활짝

朴 "이재명·김성환 감사…연말 군 작전성 협의 빈틈없이 챙길 것"

박지원 더불어민주당 의원(전남 해남·완도·진도)은 진도군이 기후에너지환경부가 주관하는 해상풍력 집적화단지 1·2단계 사업에 모두 선정, 20조 원 규모의 민간 투자를 유치하는 쾌거를 거뒀다고 16일 밝혔다.

지난해 10월 사업을 신청한 지 불과 반년 만에 이뤄낸 성과로, 군민들에게 막대한 배당금을 지급하는 이른바 '바람연금'의 든든한 기반을 마련했다는 평가다.

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16일 박지원 의원실에 따르면, 기후에너지환경부는 진도 1단계(1470㎿)와 2단계(2130㎿)를 포함해 전국 7곳을 해상풍력 집적화단지로 신규 및 변경 지정했다. 이번에 지정된 진도군의 총 시설 용량은 3.6GW에 달한다. 이는 원전 3~4기와 맞먹는 전력량이며, 단일 단지 기준 국내 최대 규모인 신안군(3.7GW)과 어깨를 나란히 하는 초대형 규모다.

해상풍력 집적화단지는 민간 사업자가 개별적으로 개발하는 방식과 달리, 지자체가 주도해 입지를 발굴하고 어업인 및 주민 수용성을 사전에 확보하는 모델이다. 어업 보상이나 송전선로 문제 등 고질적인 갈등을 최소화할 수 있어 사업 추진 속도와 성공 가능성이 월등히 높다.

이번 지정으로 진도군은 거대한 경제적 파급효과를 누리게 됐다. 20조원대 민간 시설 투자에 따른 고용 창출은 물론, 향후 20년간 발생할 직접 수익금과 배당금, 지원금 규모만 1조8,000억원에 육박할 전망이다.

세부적으로는 진도군에 수익금과 발전소 주변 지원금 등 약 4,000억원이 직접 유입되며, 전남도(1,384억원)와 송전선로 경과지인 해남군(3,996억원)에도 막대한 재정적 혜택이 돌아간다.

특히 눈길을 끄는 대목은 군민과 발전 이익을 공유하는 '바람연금'이다. 주민들이 조합을 결성해 건설 사업비의 4%를 투자할 경우, 향후 재생에너지인증(REC) 수익금 등을 통해 약 1조4,000억원이 배당된다.

진도군 전체 1만6,329세대를 기준으로 가구당 연평균 436만원(최소 100만원~최대 1,000만원)이 지급될 것으로 추산된다. 사업이 준공되는 2031년(1단계)과 2033년(2단계)부터 본격적인 연금 시대가 열릴 것으로 보인다.

박 의원은 이번 성과에 대해 "보배섬 진도에 복이 터졌다. 진도군민의 먹거리와 일자리가 터진 것"이라며 기쁨을 감추지 않았다. 이어 "수십 년 노력한 신안 3.7GW에 이어 두 번째로 진도 3.6GW, 20조 민간투자 집적화 단지가 확정 발표됐다"며 "일 잘하시는 이재명 대통령 밑에 일 잘하시는 기후에너지환경부 김성환 장관님도 계신다"고 정부의 신속한 결정에 감사를 표했다.

또 박 의원은 최근 4박 5일간 지역구 곳곳을 누비는 이른바 '두더지 행보'를 언급하며 지역 현안 챙기기에도 목소리를 냈다. 박 의원은 "완도 금당~고흥 간 연도교의 필요성에 깊이 공감하며, 비견도 연도교는 금당 면민 여러분의 의견을 최우선으로 존중해 추진하겠다"고 약속했다.

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박 의원은 "진도군과 진도군민, 그리고 송전선 통과 인근 지역으로 이익 공유 대상인 해남군민을 위해서도 진도 해상풍력 사업이 성공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "올 연말까지 예정된 해당 일부 해역의 군 작전성 협의 및 조정 과제를 완수하기 위해 앞으로도 전남도, 진도군과 긴밀히 협의해 나가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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