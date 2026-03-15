NH농협카드 결제내역 분석

高이용객 방문 1위 메가커피

20대 연평균 이용건수 가장 많아

우리나라에서 커피전문점을 가장 많이 찾는 연령대는 20대로 나타났다.

15일 NH농협은행이 2025년 한 해 동안 농협카드 고객들의 커피전문점 결제 내역을 분석한 결과, 20대의 연평균 커피전문점 이용 건수(농협카드로 결제한 건수)가 26.0건으로 가장 많았다. 연령대가 높아질수록 연간 커피전문점 이용 건수가 점점 줄어들어 30대(24.0건), 40대(20.1건), 50대(17.1건), 60대(11.5건) 순으로 집계됐다. 단 10대의 이용 건수는 연평균 17.0건으로 50대와 비슷한 이용 빈도를 보였다.

서울 종로구의 한 빌딩에 입주해 있는 국내 저가 커피 브랜드 매장들. 왼쪽부터 메가커피, 컴포즈커피, 빽다방, 하나 건너 더벤티커피. 허영한 기자 AD 원본보기 아이콘

전체 카드 이용액 중 커피 소비가 차지하는 비중은 10대가 4.4%로 가장 높았다. 그다음으로는 20대(3.3%), 30대(2.1%) 40대(1.6%) 50대(1.5%) 60대(1.1%) 순으로 젊을수록 커피 소비 비중이 높게 나타났다. 다만 평균 결제단가는 60대가 9500원으로 가장 높았고, 20대(6800원)와 10대(5900원)가 상대적으로 낮았다.

커피전문점 고(高)이용객(이용건수가 평균 이상인 고객)이 가장 많이 찾는 커피전문점은 메가커피로, 고이용객은 연간 이용 건수 3건 중 1건꼴(33%)로 메가커피에서 소비했다. 이후 컴포즈(26%), 빽다방(21%), 스타벅스(20%), 이디야(18%) 등의 순이었다. 고이용객 4명 중 한명은 일주일에 한 번 이상 하루에 커피를 2잔 이상 마시는 '1일 2커피'를 즐긴 것으로 나타났다.

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서울 주요 업무지구의 평일 시간대별 이용 패턴을 분석한 결과, 여의도와 광화문·종로는 점심시간 커피 수요가 평균의 4배까지 집중되는 양상을 보였다. 반면 강남은 타 업무지구 대비 시간대별 이용 편차가 작아 하루 종일 꾸준한 소비가 일어나는 특징을 나타냈다. 아침 시간대에 커피 소비가 가장 많은 업무지구는 출근 시간이 상대적으로 빠른 증권가가 자리한 여의도였다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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