'1200조 최고 부자'의 10평 집 둘러보니…"냉장고는 텅텅, 수건은 한 장"
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장식품 두 개 올려진 책상 등 내부 공개
母 "수건도 한 개 뿐이라 내가 양보" 화제
세계 최고 부자로 꼽히는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자택 내부가 공개돼 화제가 되고 있다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 스페이스X로부터 임대한 약 5만달러(약 7400만원) 가치의 조립식 주택에 거주하고 있다. 디마 제뉴크 엑스(X·옛 트위터) 캡처
최근 테슬라와 스페이스X의 소식통으로 알려진 해외 블로거 디마 제뉴크가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 머스크의 자택 내부를 공개했다. 제뉴크는 머스크의 집을 두고 "화려한 것 하나 없이 오직 생활에 꼭 필요한 것들만 갖춰진 집"이라고 평가했다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 연합뉴스원본보기 아이콘
공개된 사진을 보면 거실과 주방은 별도의 분리 없이 개방형 구조로 되어 있으며, 흰색 수납장과 스테인리스 냉장고 등 기본적인 가구만 배치돼 있었다. 벽면 장식은 거의 없었지만, 거실 중앙의 짙은 나무색 탁자 위에는 일본도와 로켓 모양 조형물 등이 놓인 모습을 통해 극도의 미니멀리즘을 지향하는 생활 방식을 살펴볼 수 있었다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 조립식 주택 내부 사진. 테이블 위에 일본도와 로켓 모양의 조각상이 놓여 있다. 디마 제뉴크 엑스(X·옛 트위터) 캡처원본보기 아이콘
머스크의 어머니인 메이 머스크도 이 게시글에 댓글을 남겼다. 메이는 "냉장고에 먹을 것이 거의 없었고 수건도 한 장뿐이었다"면서 "아들을 위해 내가 (수건을) 양보해야 했다"고 이야기했다. 그러면서 "집의 오른편에 있는 차고에서 잠을 잤다"고 언급해 더욱 화제가 됐다.
앞서 머스크는 2021년 재산 증식 논란이 커지자 "집을 소유하지 않겠다"고 선언한 뒤 미국 로스앤젤레스(LA) 인근 부자 동네 벨 에어에 가지고 있던 주택 세 채를 약 4090만 달러(약 610억원)에 매각한 뒤 조립식 주택에서 생활하기 시작했다. 이 조립식 주택은 5만달러(약 7400만원) 수준이며, 부엌과 침실·욕실 등이 갖춰진 약 34㎡ 규모의 소형 주택이다.
한편 지난 10일(현지시간) 미국 경제전문매체 포브스는 제40회 전 세계 억만장자 순위를 발표했다. 8390억달러(약 1230조원)의 자산을 보유한 머스크가 전 세계 억만장자 1위를 차지했다. 2년 연속으로 1위를 차지한 것이다. 머스크의 자산 규모는 지난해 3420억 달러에서 1.5배나 증가했다. 포브스 집계 사상 처음으로 8000억 달러를 넘긴 것이기도 하다.
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2위와 3위는 구글 공동창업자인 래리 페이지(2570억달러·약 385조원)와 세르게이 브린(2370억달러·약 355조원)이 나란히 자리했다. 한국인 가운데서는 이재용 삼성전자 회장이 270억 달러를 보유해 95위로 이름을 올렸다.
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