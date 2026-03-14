유가 급등에 러시아산 원유 가격 급등

전쟁 장기화 시 수익 더 늘어날 전망

이스라엘과 미국의 이란 공습으로 촉발된 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 러시아가 막대한 수익을 올리고 있는 것으로 나타났다.

영국 일간 파이낸셜 타임스는 12일(현지시간) 러시아가 석유 수출세 증가로 하루 약 1억5000만달러(약 2200억원)의 추가 세입을 얻고 있는 것으로 추정된다고 보도했다.

전쟁 발발 이후 첫 12일 동안 러시아 정부가 석유 수출세로 거둬들인 추가 수입은 약 13억~19억달러(약 1조9000억~2조8000억원)에 달하는 것으로 분석됐다. 현재 상황이 이어질 경우 3월 말까지 추가 세입은 33억~49억달러(약 4조9000억~7조3000억원)에 이를 수 있다는 전망도 나온다.

이는 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 항행에 난항이 생기면서 중동 원유 공급이 크게 줄어든 데 따른 현상이다. 중동산 원유 공급이 불안해지자 인도와 중국이 대체 공급원 확보에 나서며 러시아산 원유 수요가 급증한 것이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

글로벌 원자재 분석업체 케이플러는 따르면 인도의 러시아산 원유 수입은 3월 11일 기준 하루 약 150만배럴로, 2월 초보다 약 50% 증가했다고 집계했다. 현재 선적 일정이 유지될 경우 이달 전체 기준 인도의 러시아산 원유 수입은 하루 200만배럴에 가까워질 가능성도 제기된다. 이에 전문가들은 중동 분쟁이 장기화할 경우 러시아의 에너지 시장 영향력이 더 커질 수 있다고 보고 있다.

러시아산 원유 가격도 대폭 상승했다. 러시아 대표 유종인 우랄 원유 가격은 올해 초 배럴당 약 52달러 수준에서 최근 70~80달러대로 오른 것으로 추정된다. 일부 시장에서는 러시아산 원유가 브렌트유보다 배럴당 약 5달러 높은 가격에 거래되는 사례도 나왔다.

공급 충격은 국제 에너지 시장에서도 드러나고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 중동 전쟁으로 페르시아만 지역에서 하루 1000만배럴 이상의 석유·가스 생산이 차질을 빚고 있다며 "이는 세계 석유 시장 역사상 가장 큰 공급 충격 중 하나"라고 평가했다.

싱크탱크 에너지·청정대기연구센터(CREA)도 호르무즈 해협 통행 차질로 매달 약 6000만톤의 원유와 700만t의 액화천연가스(LNG) 공급이 영향을 받고 있다고 분석했다.

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영국 가디언은 러시아가 전쟁 이후 첫 2주 동안 화석연료 수출로 약 60억유로(약 10조3000억원)를 벌어들였으며, 이 가운데 약 6억7200만 유로(약 1조1500억원)가 추가 수입이라고 전했다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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