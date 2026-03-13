"외모 훼손됐을 가능성 커"

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 이란의 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이가 부상으로 외모가 훼손됐을 가능성이 크다고 13일(현지시간) 밝혔다.

이란 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이. AFP=연합뉴스

헤그세스 장관은 이날 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 브리핑을 열고 "우리는 새로 등장한 이른바 최고지도자, 그렇게 '최고'라고도 할 수 없는 인물이 부상당했고, 외모가 훼손된 상태(disfugured)일 가능성이 큰 것을 알고 있다"고 했다.

미국 정부 고위 당국자가 모즈타바 하메네이 최고지도자의 부상을 공개 석상에서 사실로 확인한 것은 이번이 처음이다.

그는 "모즈타바 하메네이가 전날 발표한 성명은 약한 내용이었으며, 음성도 없었고 영상도 없었다"며 "그것은 서면 성명이었다"고 지적했다. 이어 "이란에는 카메라도 많고 음성녹음 장비도 많은데 왜 서면 성명인가. 왜 그의 아버지(아야톨라 알리 하메네이)가 죽었는지 아는가"라고 물은 뒤 "그는 겁에 질려있고 다쳤으며, 도망 중이고 정당성도 없다"고 강조했다.

