세계 최대 게임 개발자 콘퍼런스 'GDC 2026' 개막

"AI, 개발·플레이 혁신 "…몰입감 높인 솔루션 공개

세계 최대 게임 개발자 콘퍼런스 'GDC 2026'이 지난 9일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 개막했다. 이번 행사에서 엔비디아와 텐센트는 인공지능(AI) 시대 게임 생태계 변화에 발맞춰 개발자의 창작 편의를 높이고, 플레이어의 몰입감을 더하는 새로운 솔루션을 대거 선보였다. AI를 활용한 게임 개발·플레이 경험 혁신을 가감 없이 보여줬다는 평가다.

'DLSS 4.5'. 엔비디아 제공 AD 원본보기 아이콘

엔비디아, 플레이 몰입감 극대화·개발 자동화 집중

엔비디아는 RTX 그래픽처리장치(GPU)와 DGX 스파크 데스크톱 슈퍼컴퓨터를 기반으로 AI 비디오 생성 워크 플로를 간소화하는 업데이트를 발표했다.

먼저 컴피UI의 새로운 앱 뷰는 간소화된 인터페이스로 인기 생성형 AI 도구의 진입 장벽을 낮춘다. 프롬프트를 입력하고 간단한 파라미터를 조정한 뒤 생성 버튼을 누르기만 하면 된다. 기존의 전체 노드 기반 인터페이스는 '노드 뷰'로 계속 제공돼 사용자는 두 모드를 자유롭게 오갈 수 있다.

생성된 비디오를 빠르게 4K로 업스케일링 할 수 있는 'RTX 비디오 슈퍼 레졸루션'도 있다. 컴피UI에서 사용 가능하며, 개발자에게는 파이썬 휠 형태로 제공된다. RTX GPU의 텐서 코어에서 직접 실행되며, RTX 비디오를 구동하는 동일한 AI 업스케일링 기술에 프로그래밍 방식으로도 접근할 수 있다. 일반 로컬 업스케일러 대비 최대 30배 빠른 속도에 VRAM 사용량은 절감할 수 있다.

플레이어를 위한 'DLSS 4.5 다이내믹 멀티 프레임 생성'은 오는 31일(현지시간)부터 제공한다. 해당 기능은 게임과 엔비디아 앱이 실시간으로 프레임 배수를 조정, 플레이어가 목표한 프레임 속도에 도달하거나 디스플레이 주사율에 맞출 수 있도록 한다. 옵트인 엔비디아 앱 베타의 일환으로 지포스 RTX 50 시리즈 사용자에게 적용한다.

또 멀티 프레임 생성 6배 모드인 오버라이드 기능을 통해 패스 트레이싱 게임에서 4K 프레임 속도도 더 높인다. 리플렉스와 함께 사용할 경우 반응성에 미치는 영향을 최소화하면서 추가 프레임을 생성할 수 있다고 엔비디아 측은 전했다. 20개 신규 DLSS 4.5·패스 트레이싱 게임도 공개했다. 다음 달 출시 예정인 '삼손', '007 퍼스트 라이트'(5월), '컨트롤 레조넌트'(연내) 등이다.

G보이스 실시간 음성 스타일 전환. 텐센트 제공 원본보기 아이콘

텐센트의 클라우드·데이터 기반 '개발자 돕는 AI'

텐센트 클라우드는 지능형 인게임 커뮤니케이션부터 차세대 보안에 이르는 AI 기반 게이밍 솔루션을 공개했다. 우선 주력 제품인 '게임 멀티미디어 참여 솔루션'에 'G보이스'를 탑재해 개발 간소화는 물론 게임 몰입감을 높인다. 해당 솔루션은 '게임 멀티미디어 엔진'에서 발전해 전체 게임의 수명 주기를 지원하는 통합 AI 기반 제품군으로 업그레이드됐다.

G보이스는 실시간 인게임 상호작용을 돕는다. 자동 음성 인식(ASR)과 대화 끼어들기 처리 기능을 갖춘 AI 실시간 대화 기능은 게임 개발자들이 게임 속에서 봇 팀원들을 소환해 게임을 풍부하게 만들 수 있도록 한다. G보이스 AI 음색 엔진으로 구동되는 음성 변조 기능도 있다. 플레이어는 클릭 한 번으로 목소리를 바꾸고, 팀에 자연스럽게 녹아들 수 있다. 실시간 번역 기능은 플레이어 간 글로벌 팀워크를 한결 쉽게 한다. 캐주얼 모바일부터 펍지 모바일, 델타 포스 같은 대규모 멀티플레이어 타이틀까지 아우른다.

텐센트 클라우드는 게임 보안 기능도 강화했다. 엣지 보안 플랫폼 '엣지원'과 차트 방지 솔루션 '안티-치트 엑스퍼트'를 결합해 게임의 공정한 플레이를 보장하고, 성능 저하 없는 다층 방어 시스템을 제공한다. 엣지원은 AI 크롤러 트래픽을 탐지·제어한다. 해당 기술로 악성 트래픽을 기존 80%에서 0.2%까지 줄일 수 있다고 텐센트 측은 설명했다.

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콘텐츠 제작 영역에서는 'HY 3D AI 생성 엔진'을 선보였다. 텍스트, 이미지 등 데이터를 입력하면 몇 분 내에 3D 콘텐츠를 자동 생성해 게임 에셋 제작 시간을 줄일 수 있다. 개발 자동화를 지원하는 AI 에이전트 개발 플랫폼도 소개했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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