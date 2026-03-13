빌 윈터스 SC그룹 회장 방한

글로벌 위기 상황 관련 의견 공유

윈터스 "한국 증시 성장세 견고" 평가

이억원 금융위원회 위원장은 13일 빌 윈터스 영국 스탠다드차타드그룹(SC그룹) 회장을 만나 우리 정부의 금융 정책 방향을 공유하고 SC제일은행의 기업금융 지원 확대를 당부했다.

이억원 금융위원장이 13일 빌 윈터스SC 회장과 면담 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이 위원장은 이날 정부서울청사에서 윈터스 회장과 만나 중동 지역의 지정학적 충돌 등 최근 고조되고 있는 글로벌 위기 상황에 대해 의견을 나눴다.

윈터스 회장은 중동 사태의 장기화 가능성과 원유 수급 변동 등 불확실성을 고려할 때 정부의 종합적인 점검과 대응이 중요한 시점이라고 언급하며, 최근 한국 정부의 기민한 대응 체계에 높은 관심을 보였다.

이에 이 위원장은 한국 정부가 중동 상황과 관련해 관계기관 합동 금융시장 점검 체계를 가동하고 있으며 24시간 모니터링을 실시하고 있다고 설명했다. 아울러 '100조원+α' 규모의 시장안정 프로그램도 적극적으로 운영 중이라고 밝혔다.

윈터스 회장은 한국이 SC그룹 글로벌 사업의 핵심 국가 중 하나라며 한국 증시의 견고한 성장세와 향후 발전 가능성을 높이 평가했다. 그는 "SC그룹은 앞으로도 한국 시장에 대한 관심과 투자를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

이 위원장은 이 자리에서 '생산적 금융 대전환' 등 정부가 추진 중인 금융 정책 방향을 공유하며 SC제일은행이 국내 혁신기업에 대한 기업금융 지원을 더욱 확대해 줄 것을 요청했다.

김민영 기자



