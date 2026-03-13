"충남·대전 통합 급정거…충북은 어떻게 할 거냐 고민해야"

"서울 아파트 한 평 2억 넘는 곳 있어…충북은 한 채 2∼3억"

수도권 인접 지역으로 각종 부담…"하나씩 해결하겠다"

이재명 대통령은 13일 "충청남북도와 대전까지 통합해 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어볼 것인지 충북도민들도 진지하게 고민해봐야 할 것 같다"고 말했다. 대전·충남 행정통합 논의가 주춤한 상황에서 충북까지 포함한 충청권 광역 통합 필요성을 공개적으로 거론한 것이다.

이 대통령은 이날 오후 충북 청주 오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 "언젠가는 지역 통합은 이뤄질 수밖에 없다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "충남북 대전까지 통합해서 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어볼 거냐는 여러분도 한번 고민해보셔야 할 것 같다"며 "이제 지금 내 당장의 삶도 중요하지만, 다음 세대들이 어떤 방식으로 지역에서 자리를 잡고 기회를 누리면서 전 세계적인 경쟁력을 가지는 지역으로 만들까를 정말 고민해야 될 것 같다"고 했다.

이 대통령은 충청권 통합 논의의 배경으로 수도권 일극 체제의 한계를 들었다. 이 대통령은 "대한민국의 가장 큰 문제는 어디 한 군데 모여 사는 곳은 인프라부터 교육, 문화, 정주 여건, 취업 여건이 아주 좋은데 나머지 지역은 지방이라는 이유로 많이 소외되고 있다"며 "국토 균형 발전은 형평성의 문제를 넘어 국가 발전이 이런 식으로 가면 지속되기 어려운 상황이 됐다"고 진단했다.

또 수도권 집값 문제를 다시 거론하며 "서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만 평당 2억원이 넘는 곳이 있다"며 "충북은 아파트 한 채가 2억, 3억인 곳도 있지 않느냐"고 말했다.

이어 "지금은 수도권 한 개의 일극 체제인데 이를 5극 체제로 바꾸자는 것"이라며 "부울경, 호남, 대구·경북, 충청이 수도권과 대등하게 발전할 수 있게 만들어보려 한다"고 말했다. 그러면서 "국경이 거의 무너지고 국제 경쟁이 도시 중심으로 이뤄지는 상황에서 도시 경쟁력을 높이려면 광역화, 초광역화가 시대적 추세가 됐다"고 강조했다.

이 대통령은 특히 최근 대전·충남 통합 논의가 중단된 상황을 언급하며 충북의 지역발전 방향을 화두로 던졌다. 이 대통령은 "마침 충남과 대전이 통합한다고 하길래 잘 됐다 싶었는데 급정거한 상태"라면서도 "그럼에도 지역 통합은 이뤄질 수밖에 없다"고 했다. 이어 "충북은 어떻게 할 거냐, 독자적인 길을 계속 갈 거냐를 고민할 시기가 올 것"이라고 했다.

충북이 수도권 인접 지역으로 각종 부담을 떠안고 있다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "최근 쓰레기 매립 문제로 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 소문이 있다"며 "수도권 쓰레기 처리가 안 되니까 인접한 충북, 강원 같은 지역으로 많이 가는 모양"이라고 말했다. 또 "송전선로도 (이 지역으로) 많이 지나다닌다고 하더라"며"국가 발전과 국민적 수요에 대한 부담은 많이 떠안는데 기회는 오히려 많이 빼앗기고 있어서 상대적 박탈감도 상당히 클 것 같다. 하나씩 해결해 가겠다"고 했다.

이 대통령은 자신을 "명색이 충북 사위"라고 소개하며 충북과의 인연도 언급했다. 이 대통령은 "얼마 전 아내와 함께 충주 산척면 대소강리에 다녀왔다"며 "동네 주민들이 반가워하시더라"고 말하기도 했다. 이날 행사는 '첨단·바이오 산업으로 도약하는 대한민국의 중심, 충북'을 주제로 열렸다.

