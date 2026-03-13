이광형 KAIST 총장 "사의 철회…총장 선임 때까지 직무수행"

KAIST는 이광형 총장이 이사회의 요청을 수용해 사의를 철회했다고 13일 밝혔다.

대학 운영의 안정성을 유지하고 교육·연구 현장의 혼선을 최소화기 위한 결정이라는 게 KAIST의 설명이다. 이 총장은 차기 총장이 선임될 때까지 총장 직무를 수행한다는 입장이다.

이 총장은 "최근 총장 선임 절차가 지연되면서 학내 구성원과 KAIST를 아끼는 국민의 우려가 커진 상황임을 잘 알고 있다"며 "이 과정에서 겪은 혼선과 불편을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다.

그러면서 "앞서 도의적 책임을 지고 사임 의사를 밝혔지만 (총장 부재에 따른) 리더십 공백이 우려되는 점 그리고 대학 운영의 안정성을 유지할 필요가 있다는 이사회의 사의 만류와 차기 총장 선임 때까지 직무를 수행해 달라는 요청을 수용하기로 했다"고 사의 철회 이유를 밝혔다.

한편 이 총장은 지난달 26일 이사회에서 차기 총장 선임이 불발된 후 이사회에 사의를 표명, 이달 16일 총장직을 내려놓을 예정이었다.

