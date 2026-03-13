한은, 2026년 1월 통화 및 유동성

수익증권 제외 신M2 기준…구M2는 1.2%↑

지난 1월 시중에 풀린 돈이 28조원 가까이 증가하며 통화량이 두 달째 상승했다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권을 들어보이고 있다.

13일 한국은행에 따르면 지난 1월 광의통화(M2) 평균 잔액은 계절조정계열 기준 4108조9000억원으로 전월 대비 27조7000억원(0.7%) 늘었다. 원계열 기준으론 전년 동월 대비 4.6% 증가했다. M2는 현금과 요구불예금, 수시입출식 저축성 예금 등의 협의통화(M1)에 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD)·환매조건부채권(RP) 등을 포함한 넓은 의미의 통화 지표다.

수익증권을 포함한 구 M2 평잔은 전월 대비 및 전년 동월 대비 각각 1.2%, 8.4% 증가했다. 수익증권은 전년 동월 대비 43.1% 늘면서 구 M2(8.4%) 상승률에 3.9%포인트 기여했다. 수익증권 제외 시 구 M2는 전년 동월 대비 약 4.5% 증가했단 얘기다.

상품별로는 기타통화성상품이 외화예수금 증가 및 주식투자 대기자금 유입 등에 따른 종합자산관리계좌(CMA) 증가로 21조원 늘었다. 수시입출식저축성예금은 가계의 투자 대기성 자금 등이 늘면서 15조5000억원 증가했다.

주체별로는 비금융기업과 기타금융기관이 각각 18조9000억원, 15조2000억원 늘며 증가 폭이 확대됐지만, 가계 및 비영리단체는 1조9000억원 증가에 그쳐 증가 폭이 축소됐다. 기타부문(-9조9000억원)은 감소 폭이 확대됐다.

M1 평잔은 계절조정계열 기준 1356조4000억원으로 전월 대비 1.3% 증가했다. 금융기관유동성(Lf, 평잔)은 6097조8000억원으로 전월 대비 0.8% 늘었고 광의유동성(L, 말잔)은 7759조2000억원으로 전월 말 대비 0.3% 증가했다. Lf의 범위엔 M2뿐 아니라 만기 2년 이상 장기금융상품, 비예금취급기관 발행 금융상품이 들어가고, L엔 Lf와 함께 기타금융기관상품과 국채, 지방채, 회사채, 기업어음 등이 포함된다.

