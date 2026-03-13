'지역의사제' 490명 배정 확정…강원대·충북대 '39명' 증가 최다

13일, 교육부 '2027∼2031학년도 의대 정원 배정안' 사전통지

정부가 2027학년도 의대 증원분을 반영한 대학별 배정을 마쳤다. 전국 40개 의대 총 정원은 2024학년도 3058명에서 490명 증가한 3548명이며, 증원분은 서울을 제외한 32개 대학서 전원 '지역의사제'로 선발한다. 증원 규모가 가장 큰 곳은 강원대와 충북대로 39명씩 늘어난다.

최교진 교육부 장관은 13일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 이 같은 내용을 포함한 '2027학년도~2031학년도 의대 정원 배정안'을 전국 40개 의대에 사전 통지했다고 밝혔다. 앞서 교육부는 지난달 11일 보건복지부가 '2027학년도 이후 의대 정원'을 통보함에 따라, 각 대학에 해당 계획을 안내하고 '정원배정위원회'를 꾸려 대학별 정원 배정심사를 진행해왔다.

이 결과, 내년도 늘어난 490명은 서울을 제외한 비수도권 32개 의대에 고루 배정됐다. 지역별로 보면 인천·경기 24명(2027학년도 정원 233명), 부산·울산·경남 97명(556명), 대구·경북 72명(423명), 광주 50명(300명), 전북 38명(273명), 대전·충남 72명(404명), 충북 46명(135명), 강원 63명(330명), 제주 28명(68명) 등이다. 지역의 필수의료를 뒷받침한다는 취지에서 의대 정원을 늘리는 것인 만큼 증원된 인원은 모두 지역의사제로 뽑는다. 이에 따라 서울 8개 대학(826명)의 증원 배정인원은 0명이다.

대학별로는 강원대와 충북대가 39명으로 가장 많이 증원됐다. 이번 증원으로 두 대학의 의대 정원은 기존 49명에서 88명으로 80%가량 늘었다. 정원 50명 미만 국립대 의대의 증원 상한선이 기존 50%에서 100%로 늘어난 데에 따른 수혜로 풀이된다. 2028~2031학년도에는 49명씩 증원돼 이 기간 총정원은 98명으로 기존 대비 두 배 늘어날 전망이다.

전남대와 부산대도 내년도 의대 정원이 31명씩 늘었다. 두 학교는 기존 125명에서 156명으로 25%가량 늘었다. 2028~2031학년도 정원은 163명으로 늘어나, 전국 의대 중 정원이 가장 많을 것으로 예상된다. 2024학년도 기준 의대 정원이 가장 많은 곳은 서울대(135명)다. 정원 배정을 가장 적게 받은 곳은 차의과대로 2명이 증원돼 총정원은 42명이 된다.

향후 교육부는 대학별로 정원 규모에 맞는 인력과 시설, 기자재를 갖출 수 있도록 교육 기본시설 개선, 실험·실습 기자재 확보 등에 주력할 계획이다. 또한 '지역의사지원센터'를 설립해 학생들의 학업지원, 진로탐색, 졸업 후 경력개발 등을 돕고 공공병원 및 의료원, 1·2차 의료기관 등 지역 의료기관과의 협력해 학생들이 대학병원뿐 아니라 다양한 의료 현장에서 실습할 수 있도록 지원하기로 했다. 특히, 타 학년보다 교육인원이 증가해 '더블링'이 우려된 의대 24·25학번을 지원하기 위해 '의대교육자문단'에서 필요 지원 사항 등을 점검하고, 원활한 국가시험 응시 지원, 전공의 수련 정원의 유연한 조정 등을 검토할 방침이다.

최교진 장관은 "이번에 확대되는 정원은 모두 지역의사제로 선발되는 만큼, 지역 의료 여건을 개선하고 지역 주민의 생명과 건강을 지키는 소중한 역할을 하게 될 것으로 기대된다"며 "의대 교육 여건 개선과 우수한 의료인력 양성을 위해 대학 현장과 지속적으로 소통하고 지원하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



