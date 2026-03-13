초고성능 기술력으로 람보르기니 극한 질주 지원

한국타이어앤테크놀로지는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 이탈리아 슈퍼카 브랜드 오토모빌리 람보르기니 주관 레이싱 대회 '람보르기니 슈퍼 트로페오' 시리즈 '2026 시즌' 개막전이 18일(현지시간) 미국 플로리다에서 열린다고 13일 밝혔다.

람보르기니 슈퍼 트로페오 2025 시즌 북미 시리즈 경기 장면. 한국타이어

한국타이어는 '2023 시즌'부터 '우라칸 슈퍼 트로페오 에보2' 차량에 초고성능 레이싱 타이어 '벤투스'를 공급, 최고 시속 300km에 육박하는 람보르기니 차량의 극한 레이스를 완벽하게 뒷받침해왔다.

이번 시즌에도 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장 주도의 모터스포츠 투자를 통해 확보해온 초고성능 타이어 기술력을 기반으로 대회의 성공적인 지원에 나서 기술력과 브랜드 위상을 세계에 각인시킨다는 계획이다.

대회에 참가하는 모든 람보르기니 레이싱 차량은 벤투스를 장착한다. 벤투스는 북미, 유럽, 아시아 등 세계 각국의 다양한 기후와 극한 주행 환경을 압도하는 탁월한 접지력과 핸들링, 내열성, 내마모성 등을 발휘해 대회 흥행을 견인하고, 모터스포츠 팬들에게 최상위 수준의 초고성능 타이어 기술력을 각인시켜왔다.

이번 개막전이 펼쳐지는 '세브링 인터내셔널 레이스웨이'는 미국 플로리다주에 위치한 핸드릭스 필드 공항의 일부를 활용해 조성한 총 길이 6.0km의 서킷이다. 17개 회전 구간을 포함, 레이스 전용 트랙과 활주로, 유도로, 로드 코스가 혼재된 점이 특징이다.

서킷 일부 구간은 콘크리트 노면으로 설계돼 고속 주행 시 타이어에 강한 충격과 부담을 주며 우천 시에는 아스팔트보다 더욱 미끄럽기도 하다. 플로리다 지역의 강한 햇빛은 노면 온도를 급격하게 상승시키는 등 타이어 운용 전략이 레이스의 향방을 좌우할 것으로 예상된다.

람보르기니 슈퍼 트로페오 2025 시즌 북미 시리즈 경기 장면. 한국타이어

한국타이어는 극한의 환경을 압도하는 접지력과 핸들링, 내열성, 내마모성 등을 앞세워 람보르기니 레이스 차량의 안정적인 레이스를 지원하며 글로벌 최상위 초고성능 타이어 기술력을 다시 한번 입증할 것으로 기대된다.

'람보르기니 슈퍼 트로페오' 2026 시즌은 북미, 유럽, 아시아 등 3개 대륙 10개국서 각 6라운드 대륙별 시리즈로 진행된다. 아시아 시리즈 4라운드 경기는 오는 7월 17일부터 19일까지 강원도 인제에 위치한 '인제 스피디움'에서 개최될 예정이다. 시즌 종료 후 각 시리즈 우승자들이 모여 10월 24일부터 25일까지 이탈리아에서 열리는 그랜드 파이널 경기를 통해 최종 챔피언을 가리게 된다.

한국타이어는 '람보르기니 슈퍼 트로페오'를 포함해 'FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 등 글로벌 70여 개 주요 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 독점 공급하거나 참가팀 후원에 나서며 최상위 모터스포츠 기술력을 증명하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>