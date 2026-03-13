삼성물산 패션, 온·오프라인 동시 할인…'브랜드 데이' 봄맞이 행사

13~15일 사흘간 신상품 10% 할인…자체·수입 브랜드 대거 참여

SSF샵 최대 15% 쿠폰·페이백 혜택까지 제공

삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 279,500 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 74,119 전일가 280,500 2026.03.13 09:58 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 120만송이 튤립 활짝…에버랜드, 튤립축제 20일 개막 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 패션 부문이 봄 시즌을 맞아 온·오프라인 채널을 아우르는 대규모 프로모션을 진행한다.

삼성물산 패션 부문은 13일부터 15일까지 백화점과 쇼핑몰 등 오프라인 매장과 온라인 플랫폼 SSF샵이 함께 참여하는 통합 행사 '브랜드 데이'를 운영한다고 13일 밝혔다. 행사 기간 동안 올해 봄 시즌 신상품을 10% 할인된 가격에 선보인다. 본격적인 봄 쇼핑 수요가 시작되는 시기에 맞춰 단 3일간 진행되는 행사다.

이번 프로모션에는 빈폴, 갤럭시, 구호, 르베이지, 비이커, 준지, 샌드사운드, 디애퍼처, 앙개 등 삼성물산 패션부문의 자체 브랜드를 비롯해 르메르, 아미, 메종키츠네, 가니, 자크뮈스, 스튜디오니콜슨, 토리버치, 띠어리, 산드로, 마쥬, 핏플랍 등 다양한 수입 브랜드도 참여한다.

온라인 쇼핑몰 SSF샵 역시 같은 기간 별도의 혜택을 마련했다. 봄 신상품 구매 시 최대 15%까지 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공하며, 20만원 이상 구매 고객에게는 1만 퍼플코인을 지급하는 페이백 이벤트도 진행한다.

현태영 삼성물산 패션부문 영업전략담당은 "브랜드 데이는 봄 시즌 시작에 맞춰 신상품을 보다 합리적인 가격으로 만날 수 있도록 마련한 행사"라며 "앞으로도 온·오프라인 채널을 통해 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



