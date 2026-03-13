전국 평균 372만원·특실 최고 5040만원

산후조리원 시설도 증가 추세

산후조리원 비용이 꾸준히 상승한 가운데, 서울 지역 특실 평균가격이 800만원(2주)을 넘어선 것으로 조사됐다. 특히 강남 지역은 평균 1700만원을 기록하는 등 전국 최고 수준을 이어갔다.

13일 보건복지부가 공개한 '2025년 하반기(12월 31일 기준) 전국 산후조리원 현황'에 따르면 전국 일반실(460개소) 평균 이용료는 372만원으로 집계됐다. 같은 해 상반기 366만원보다 6만원 상승한 수치다.

일반실 최고 가격은 1700만원으로 동일했으며, 특실의 경우(368개소) 평균 이용료가 543만원이었다. 이 역시 상반기에 비해 10만원 오른 수준이며, 최고 가격은 5040만원까지 조사됐다.

지난해와 비교해도 산후조리원 비용은 꾸준히 상승하고 있다. 2024년 하반기 기준 일반실 평균 가격은 355만원(452개소), 특실 평균 가격은 520만원(343개소)이었다. 당시 특실 최고 가격은 4020만원으로 집계됐다. 이를 기준으로 보면 1년 사이 일반실 평균 가격은 17만원(4.8%), 특실 평균 가격은 23만원(4.4%) 상승한 셈이다.

지역별로 보면 서울의 가격 수준이 800만원을 돌파하는 등 전국 평균을 크게 웃돌았다. 서울 지역 특실 94개소 평균 이용료는 810만원으로 나타났다. 이는 지난해 상반기 771만원(93개소)보다 약 39만원(5.1%) 상승한 수준이다.

서울 특실 평균 가격은 2024년 하반기 762만원에서 2025년 상반기 771만원, 2025년 하반기 810만원으로 꾸준히 오르는 흐름을 보였다.

특히 강남으로 한정하면 6개월 만에 평균가가 130만원 이상 뛰었다. 강남 지역 특실 17개소 평균 이용료는 1732만원으로 2025년 상반기 평균 1600만원보다 132만원 상승한 것이다.

산후조리원 시설 수도 소폭 늘어나는 추세다. 일반실은 2024년 하반기 452개소 → 2025년 상반기 449개소 → 2025년 하반기 460개소, 특실은 343개소 → 352개소 → 358개소로 증가했다.

운영 주체를 보면 산후조리원 10개 중 9개는 민간이 운영하고 있는 것으로 나타났다. 산후조리원 472개소 가운데 민간 운영이 447개소, 지자체 운영은 25개소로 집계됐다. 전체의 약 95%가 민간 시설인 셈이다. 상반기(민간 452개소·지자체 20개소)와 비교하면 민간 시설은 5개 줄었고 지자체 운영 조리원 수는 5개 늘었다.

