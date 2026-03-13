서울시, 성북·광진구 모아타운 사업 2곳 확정…1091가구 공급
불러오는 중...닫기
성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 조감도. 서울시
서울시는 성북·광진구 일대 노후 저층 주거지 2곳에 대해 모아타운 사업을 확정하고 총 1091가구 규모의 주택 공급에 나선다고 13일 밝혔다.
시는 제20차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▲성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 ▲광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운을 통과시켰다. 사업추진 시 모아주택 총 1091가구(임대 203가구 포함)가 공급될 예정이다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지의 정비모델인 모아주택을 블록 단위로 모아 단지화한 개념이다.
성북구 정릉동 559-43번지 일대는 모아주택 1개소를 통해 총 364가구(임대 37가구 포함)가 공급된다.
대상지는 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역 변경으로, 층수 및 건축규제 완화가 적용됐다. 지하 3층에서 지상 22층으로 364가구 규모의 공동주택이 조성된다.
노후건축물 비율이 77.8%에 달하는 저층 주거 밀집 지역으로, 가파른 경사로 인해 개발이 어려웠다.
광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운 조감도. 서울시원본보기 아이콘
광진구 자양2동 681번지 일대는 모아타운 사업으로 모아주택 2개소를 통해 총 727가구(임대 166가구 포함)가 공급된다. 용도지역은 제2종, 제2종(7층), 제3종 일반주거지역에서 제3종, 제2종(7층) 일반주거지역으로 상향했다.
성동초, 광진중, 양남초 등 학교변 구간은 보행 친화적 공간으로 정비해 안전한 통학로로 조성한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'…빵값 떨어지는...
최진석 서울시 주택실장은 "모아타운·모아주택 사업으로 노후 저층 주거지 주민들에게 쾌적한 주거환경이 제공하고, 지역 기반시설을 확충할 것"이라며 "주민 중심의 소규모 정비사업을 적극 지원해 효과를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>