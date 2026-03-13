성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시는 성북·광진구 일대 노후 저층 주거지 2곳에 대해 모아타운 사업을 확정하고 총 1091가구 규모의 주택 공급에 나선다고 13일 밝혔다.

시는 제20차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▲성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 ▲광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운을 통과시켰다. 사업추진 시 모아주택 총 1091가구(임대 203가구 포함)가 공급될 예정이다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지의 정비모델인 모아주택을 블록 단위로 모아 단지화한 개념이다.

성북구 정릉동 559-43번지 일대는 모아주택 1개소를 통해 총 364가구(임대 37가구 포함)가 공급된다.

대상지는 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역 변경으로, 층수 및 건축규제 완화가 적용됐다. 지하 3층에서 지상 22층으로 364가구 규모의 공동주택이 조성된다.

노후건축물 비율이 77.8%에 달하는 저층 주거 밀집 지역으로, 가파른 경사로 인해 개발이 어려웠다.

광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운 조감도. 서울시 원본보기 아이콘

광진구 자양2동 681번지 일대는 모아타운 사업으로 모아주택 2개소를 통해 총 727가구(임대 166가구 포함)가 공급된다. 용도지역은 제2종, 제2종(7층), 제3종 일반주거지역에서 제3종, 제2종(7층) 일반주거지역으로 상향했다.

성동초, 광진중, 양남초 등 학교변 구간은 보행 친화적 공간으로 정비해 안전한 통학로로 조성한다.

AD

최진석 서울시 주택실장은 "모아타운·모아주택 사업으로 노후 저층 주거지 주민들에게 쾌적한 주거환경이 제공하고, 지역 기반시설을 확충할 것"이라며 "주민 중심의 소규모 정비사업을 적극 지원해 효과를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>