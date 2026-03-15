AI 석학들, 유럽서 초대형 프로젝트 추진

VC 거물 초기 투자 자금도 영·프에 몰려

美가 장악한 LLM 대신 차세대 모델 연구

편집자주 AI, 반도체, 통신, 반도체에 이르기까지 우리 생활에 꼭 필요하지만 너무나 생소한 기술 이야기를 쉽게 풀어 전해 드립니다.



미국이 인공지능(AI) 기술 개발을 주도하고 있지만, 최근 변화의 조짐이 포착되고 있습니다. 영국, 프랑스 등 유럽 AI 허브에서 잇따라 거대 투자 유치에 성공한 겁니다. 유럽에서 출사표를 던진 신세대 스타트업들은 기존 대형 언어 모델(LLM)과는 차별화된 훨씬 야심 찬 모델을 준비하고 있습니다.

유럽에 둥지 트는 AI 석학들

데이비드 실버(왼쪽) 이네퍼블 인텔리전스 창업자와 얀 르쿤 AMI 랩스 공동 창업자. 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 알파고 개발로 유명한 구글 딥마인드 출신 연구원 데이비드 실버는 지난달 말 회사를 떠나 자신만의 스타트업을 창업했습니다. 기업 이름은 '이네퍼블 인텔리전스(Ineffable intelligence·표현할 수 없는 지능)'. 아직 사업 얼개도 잡히지 않았지만, 세쿼이아 캐피털을 비슷한 거대 벤처 캐피털(VC)로부터 약 10억달러(약 1조4781억원)에 달하는 초기 투자를 유치할 예정으로 알려졌습니다.

프랑스에선 지난 9일(현지시간) 메타 AI 연구를 주도했던 얀 르쿤이 'AMI 랩스'를 창업, 초기 투자금 10억3000만달러(약 1조5224억원) 유치에 성공했습니다. 유럽 최대의 AI 관련 초기 투자로, 파리에 본사를 두고 몬트리올, 뉴욕 등에 연구소를 설립할 예정입니다. 르쿤은 마크 저커버그 메타 창업자에 영입돼 미국 빅테크에서 연구를 수행한 인물이지만, 그는 원래 프랑스 출신입니다.

새로운 초지능 패러다임 노리는 유럽 스타트업들

데이비드 실버는 지난해 11월 '경험의 시대' 강연에서 대형 언어 모델(LLM)이 아닌 강화 학습 기반 AI를 통해 진정한 초지능에 도달할 수 있다고 주장했다. 유튜브 캡처 원본보기 아이콘

실버와 르쿤의 프로젝트는 기존 AI와는 다릅니다. 현재 상용화된 AI 챗봇은 LLM을 골자로 합니다. 하지만 실버는 강화학습(RL)을 기반으로 한 차세대 AI를, 르쿤은 월드 모델의 완성형을 노립니다. 두 사람의 방법론은 다르지만, LLM에 대한 견해는 동일합니다. 실버는 지난해 발표한 논문 '경험의 시대(Era of Experience)'에서 "인간 데이터를 학습하고 미세 조정하는 것만으로는 초인적 지능에 도달하기 어렵다"고 결론 지었습니다. 르쿤은 아예 지난해 다보스 포럼에서 "LLM의 패러다임은 앞으로 3~5년"이라고 못 박아버렸지요.

대신 실버는 경험을 통해 직접 사고하고 결론을 도출하는 '자율적 지능'을 모색하고 있습니다. 르쿤은 현실 세계를 정교하게 모방한 가상 시뮬레이션인 월드 모델로 LLM의 한계를 극복하고자 합니다. 이들 기업은 당장 제품 개발을 보장하지도 않고, 수익 파이프라인도 없습니다. AMI 랩스 공동 창업자인 알렉상드르 르브룬은 해외 IT 매체 '테크크런치'와의 인터뷰에서 "우리는 기초 연구에서부터 출발하는 야심 찬 프로젝트"라며 "6개월 만에 첫 매출을 올리는 일반적인 스타트업과 다르다. 상용화까지는 수년 이상 걸릴 수 있다"고 강조했지요.

"LLM은 美가 독차지했지만…아직 경쟁 열려 있어"

LLM은 구글 제미나이, 오픈AI 챗GPT, 앤스로픽 클로드 등 현재 인기 있는 AI 챗봇을 낳았지만, 진정한 초지능에 이르기에는 한계가 있다는 회의론이 학계 내부에서 제기되고 있습니다. 모델 훈련에 필요한 방대한 데이터 용량, 이에 따른 컴퓨터 칩·데이터센터·전력 병목도 지적받고 있지요. 성공을 담보할 순 없지만 'LLM 이후의 AI'를 노리는 첨단 연구소가 유럽에 탄생하고 있다는 건 시사하는 바가 큽니다.

실버가 이네퍼블 인텔리전스를 설립한 영국 런던은 명실상부 미국 외 전 세계에서 가장 발전한 AI 연구 단지 중 하나입니다. 구글 딥마인드 본부가 있는 곳이며, 최근 오픈AI도 런던 연구소를 "미국 외 가장 큰 연구소로 확대할 것"이라고 표명했습니다. 런던에 소재한 자율주행 스타트업이자 월드 모델 연구의 선구 업체인 '웨이브'도 최근 12억달러(약 1조7000억원)의 투자를 유치했지요.

프랑스는 상대적 규모로는 영국에 뒤처지지만, 대신 유럽의 '소버린 AI' 센터를 자처하며 차별화를 꾀하고 있습니다. 오픈소스 AI 선두주자인 '미스트랄AI', AI 모델 플랫폼 '허깅페이스' 등이 프랑스에서 탄생한 기업들입니다.

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스타트업 전문 매체 '스티페드'는 지난 10일 "오픈AI 등 실리콘밸리 기업들이 LLM 분야를 장악하고 있지만, 월드 모델 같은 차세대 모델은 아직 초기 단계이며 경쟁은 여전히 열려있다"며 "유럽은 이 분야에서 미국 기업들과 거의 동등한 수준이다. 일부 투자자들은 유럽이 이런 모델을 통해 AI 경쟁에서 승리할 수 있다는 희망을 품고 있다"고 전했습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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