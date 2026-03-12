[특징주]블리츠웨이엔터, '배용준 추가 지분 취득' 소식에 연이틀 상한가

블리츠웨이엔터테인먼트 블리츠웨이엔터테인먼트 close 증권정보 369370 KOSDAQ 현재가 1,588 전일대비 366 등락률 +29.95% 거래량 242,655 전일가 1,222 2026.03.12 09:31 기준 관련기사 [특징주]블리츠웨이엔터, 배용준 추가 지분 매입 소식에 上 배용준, 블리츠웨이 주식 더 샀다…지분율 8%로 블리츠웨이스튜디오, '블리츠웨이엔터테인먼트'로 사명 변경 전 종목 시세 보기 (이하 블리츠웨이)가 연이틀 상한가로 치솟았다. 초기 투자자인 배우 배용준의 추가 지분 매입 소식에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

12일 오전 9시21분께 한국거래소에서 블리츠웨이는 전장 대비 29.95% 오른 1588원에 거래되고 있다. 전날에 이어 이틀 연속 장 초반부터 상한가를 찍었다.

앞서 지난 10일 배용준이 블리츠웨이 보통주 42만2556주를 취득했다는 소식이 공시됐다. 배용준의 보유 지분은 기존 387만9320주에서 430만1876주로 확대됐다. 지분율은 8.63%다.

AD

블리츠웨이에는 현재 배우 주지훈, 천우희, 도경수(엑소) 등이 소속돼 있다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>