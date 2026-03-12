다양한 측면에서의 글로벌 물가 상승 리스크 점검 필요

수요 측면: 예상보다 양호한 주요국 성장세, 확장적 재정 기조

공급 측면: AI 투자 확대, 중동 분쟁 원자재·중간재 가격 상승

정책 측면: 자국 우선주의 따른 비용 상승, 美 관세 영향 확대

"글로벌 인플레이션이 1%포인트 오르면 국내 물가 역시 0.2%포인트 상승할 수 있다."

서울 시내의 한 대형마트 육류 코너에서 방문객이 상품을 고르고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국은행은 12일 통화신용정책보고서 내 이슈분석 '글로벌 인플레이션 리스크 요인 점검 및 시사점(최인협·정승렬·박근형·김경호·오정헌·유재영·박채빈)'을 통해 "글로벌 인플레이션을 고려한 우리나라의 필립스곡선 추정 결과, 글로벌 인플레이션 1%포인트 상승은 국내 물가를 0.2%포인트 상승시키는 것으로 나타났다"며 "글로벌 인플레이션 위험 요인이 현실화하면 국내 물가도 올라갈 수 있어, 수요·공급·정책 등 다양한 측면에서의 리스크 점검이 필요하다"고 진단했다.

글로벌 인플레이션은 수입물가 상승을 통해 국내 물가에 직접적으로 파급될 수 있다. 인공지능(AI) 투자 확대, 지정학적 리스크 등은 국내 물가에도 잠재해 있는 상방 리스크인 만큼, 이 같은 요인이 현실화하면서 국내 물가에 미칠 영향에 유의할 필요가 있다는 설명이다. 간접 경로로도 영향을 미친다. 향후 주요국 통화정책과 재정정책 운용의 불확실성이 높아지면, 환율 경로를 통해 국내 물가 파급 영향이 커질 수 있는 것이다.

최인협 한은 통화정책국 정책분석팀 차장은 "글로벌 인플레이션 관련 위험 요인이 상존해 있는 만큼 주요 리스크의 전개 상황과 그에 따른 직·간접적인 국내 물가 영향을 점검하면서 향후 통화정책 방향에 반영해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

수요 측면에서의 주요 리스크는 예상보다 양호한 주요국 성장세, 확장적 재정 기조 등이 꼽혔다. 최 차장은 "최근 IT 경기 호조, 완화적인 통화·재정정책 등에 힘입어 선진국과 신흥국 모두 성장세가 예상보다 양호한 것으로 나타나고 있다"며 "선진국과 신흥국 성장세가 동반 강화되는 시기에는 글로벌 인플레이션 압력이 보다 확대될 수 있다"고 지적했다.

주요국의 확장적 재정 기조 역시 성장세를 뒷받침하는 동시에 기대인플레이션 경로를 통해 물가 상승압력을 확대시킬 수 있다. 그는 "주요국의 기대인플레이션이 여전히 목표 수준을 상회하고 정부부채도 높은 상황에서 추가적인 지출 확대 등으로 재정건전성 우려가 심화할 경우 기대인플레이션을 자극할 수 있다"고 말했다.

공급 측면에서는 AI 투자 확대, 지정학적 리스크 증대 등에 따른 원자재·중간재 가격 상승이 리스크 요인으로 잠재해 있다는 평가다. 최근 데이터센터 구축 등 AI 관련 투자가 확대되면서 반도체, 천연가스 및 비철금속 가격이 높은 오름세를 지속하고 있다.

중동 리스크도 변수다. 최 차장은 "최근 중동지역 리스크 증대로 국제유가가 큰 폭 상승했는데, 중동지역 및 국제유가 불안이 장기화할 경우 글로벌 물가 상승압력이 크게 높아질 것"이라고 예상했다.

정책 측면에선 자국 우선주의 산업정책에 따른 비용 상승, 미국 관세정책의 영향 확대 등에 대한 우려가 여전하다. 그는 "코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁 이후 강화되고 있는 자국 우선주의 산업정책이 공급망 분절화 심화 및 생산 비용 상승을 통해 중장기적·구조적 상방 압력으로 작용할 수 있다"고 평가했다.

AD

대법원의 상호관세 무효 판결 이후 미국 관세정책 관련 불확실성이 커진 상황이다. 관세 대상 품목이 확대되거나 관세율이 더 높아질 경우 미국 인플레이션 압력이 커질 수 있다. 이는 미국 연방준비제도(Fed) 통화정책 경로에 대한 불확실성을 높여 달러 강세 등을 통해 여타 국가의 물가상승 압력을 높이는 요인으로도 작용할 수 있다는 얘기다. 관세 인상에 따른 재화 가격 상승은 서비스업 가격을 상승시킬 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>