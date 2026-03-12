보험사도 보이스피싱범 잡는다…삼성생명, 서초경찰서와 업무협약
금융사-경찰 보이스피싱 공동 대응체계 구축
신속 신고·공조 시스템…취약계층 예방활동 추진
삼성생명이 보이스피싱 범죄 예방을 위해 경찰과 협력 강화에 나섰다.
삼성생명과 서초경찰서 관계자들이 11일 서울 서초경찰서에서 보이스피싱 범죄 예방을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 삼성생명
삼성생명은 11일 서울 서초경찰서에서 보이스피싱 범죄 예방을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
협약은 금융회사와 경찰 간 협력체계를 강화하고 금융소비자 피해를 예방하기 위해 추진됐다.
삼성생명은 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 활용해 보이스피싱 등 금융사기 의심 거래를 사전에 탐지하고 차단하고 있다. 의심 거래 발생 시 고객 확인 절차와 추가 인증을 통해 피해 확산을 예방하는 대응 체계를 운영 중이다.
삼성생명과 서초경찰서는 보이스피싱 예방을 위한 공동 대응체계를 구축하고 협력을 강화한다. 피해 의심 거래 발생 시 신속한 신고와 공조가 가능하도록 협력하고, 범죄 수법과 주요 피해 사례 등 관련 정보를 공유해 예방 활동도 확대한다.
특히 '보이스피싱 원스톱 신고체계'를 구축해 피해 의심 상황 발생 시 담당자가 경찰과 핫라인을 통해 즉시 신고하고 공조할 수 있도록 할 계획이다.
이와 함께 취약계층을 대상으로 한 보이스피싱 예방 교육과 지역사회 공동 캠페인 등 예방 활동도 추진한다.
삼성생명 관계자는 "보이스피싱 범죄가 점차 지능화되고 있는 만큼 금융회사와 경찰 간 협력이 중요하다"며 "금융소비자 피해 예방을 위해 대응 체계와 예방 활동을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
주진화 서초경찰서장은 "보이스피싱은 국민의 재산을 위협하는 대표적인 민생침해 범죄"라며 "금융기관과의 협력을 통해 범죄 예방과 피해 확산 방지에 적극 노력하겠다"고 말했다.
