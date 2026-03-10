김이탁 국토부 제1차관, '인공지능 시티' 첫 논의

김이탁 국토교통부 제1차관이 10일 서울 서초구 서울AI허브에서 열린 '제1회 국토교통 인공지능(AI) 릴레이 간담회'에서 발언하고 있다. 국토교통부 AD 원본보기 아이콘

김이탁 국토교통부 제1차관은 10일 전문가들을 만나 인공지능(AI) 기술로 교통과 안전 문제를 알아서 해결하는 '인공지능 도시'를 빠르게 만들겠다고 밝혔다. 이재명 정부가 국정과제로 내건 'K인공지능 시티'를 구체화하는 첫 걸음이다.

김 1차관은 이날 서울 서초구 서울AI허브에서 도시·인공지능 분야 전문가 10명과 함께 '제1회 국토교통 인공지능 릴레이 간담회'를 열었다.

인공지능 도시란 컴퓨터가 도시 상황을 실시간으로 확인하고, 문제가 생기기 전에 스스로 판단해 해결하는 똑똑한 도시를 말한다. 예를 들어 차가 막히면 신호를 자동으로 조절하거나, 사람이 적은 밤거리에 불을 밝혀 범죄를 예방하는 식이다.

발제자로 나선 김도년 스마트도시건축학회장은 인공지능이 제대로 작동하려면 우리가 매일 걷는 집 앞 15분 거리 동네부터 기술을 적용해야 한다고 강조했다.

김이탁 국토교통부 제1차관이 10일 서울 서초구 서울AI허브에서 열린 '제1회 국토교통 AI 릴레이 간담회'에서 전문가들과 인공지능 시티 구현 방안을 논의하고 있다. 국토교통부 제공 원본보기 아이콘

정부는 인공지능 도시를 만드는 과정에서 우리나라의 뛰어난 인터넷 환경과 최신 시설을 적극적으로 활용할 계획이다.

이를 위해 지난 6일부터 인공지능 기술을 직접 시험해 볼 수 있는 시범 도시를 뽑는 공모를 시작했다. 정부는 여기서 나온 아이디어를 바탕으로 실제 우리 동네에 적용할 수 있는 세부 계획을 세울 예정이다.

김 1차관은 "인공지능 기술이 국토교통 분야에서 새로운 산업 창출과 공공서비스 혁신 기반이 될 것"이라며 "제안받은 의견을 바탕으로 조속히 구체적인 실행 계획을 수립하겠다"고 말했다.

