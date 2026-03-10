현대차증권, 기아 타이거즈 서포터즈 '호랭이들' 3기 모집

현대차증권은 오는 22일까지 기아 타이거즈의 열세 번째 우승을 기원하는 '호랭이들 3기'를 모집한다고 10일 밝혔다. 현대차증권은 기아 타이거즈 스폰서다.

모집 대상은 현대차증권 계좌를 보유한 14세 이상 기아 타이거즈 팬이며 모집 인원은 5000명이다.

'호랭이들' 3기 전원에게는 가입 즉시 ▲멤버십 카드 ▲한정판 키링 ▲공식 뱃지 ▲응원 타월로 구성된 웰컴 기프트가 증정될 예정이다. 또한 KIA타이거즈와 현대차증권 콜래버레이션 한정판 카카오톡 이모티콘과 현대차증권 국내주식 거래수수료율 우대 혜택도 제공된다.

월별 미션 이벤트도 진행될 예정이다. 매월 주어지는 미션을 달성하면 추첨을 통해 ▲KIA타이거즈 홈경기 2인 테이블석(5명) ▲선수 친필 사인 굿즈(13명) ▲현대차증권 금융상품권 2만원권(130명)이 제공된다.

현대차증권 금융상품권은 현대차증권에서 국내외 주식, 펀드, 개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 현대차증권의 온라인 금융상품권 서비스다.

