서울 중랑구(구청장 류경기)가 올해 5월 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원 일대에서 '제18회 중랑 서울장미축제'를 개최한다.

올해 축제는 '랑랑 18세'를 주제로 중랑이 가장 아름답게 피어나는 순간을 뜻하는 '화양연화'의 의미를 담아 다양한 참여 프로그램과 문화행사를 선보인다. 개막일인 15일부터 17일까지는 공연과 프로그램으로 축제 시작을 알리는 '그랑로즈페스티벌'이 먼저 열린다.

전국 최장 5.45km 장미터널을 갖춘 중랑장미공원은 축제 기간 천만 송이 장미로 중랑천 일대를 물들일 전망이다. 중랑 서울장미축제는 최근 2년 연속 300만명 이상의 방문객을 기록하며 서울 대표 봄 축제로 자리매김했다.

구는 축제를 앞두고 장미 전정·잡초 제거·병해충 방제·관수 작업 등 체계적인 유지관리에 착수했다. 중랑천 제방 위험수목 정리를 완료했으며 수림대공원과 이화교 장미정원 등 주요 식재지 관리도 강화하고 있다. 약 10억원을 투입해 장미와 동반 식물을 추가 식재하고 노후 시설물도 정비할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 "천만 송이 장미가 아름답게 개화할 수 있도록 철저히 준비해 구민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



