비비탄총 뺏고 초등생에 발사… 30대 불구속 입건
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
경찰 "평소 정신질환 앓고 있어"
해당 초등생은 큰 부상 없어
경찰 이미지. 아시아경제DB
AD
초등생이 가지고 놀던 비비탄총을 빼앗아 발사한 혐의(특수폭행)를 받는 30대 A씨가 불구속 입건됐다. A씨는 평소 정신질환을 앓고 있는 것으로 전해졌다.
9일 충주경찰서에 따르면 A씨는 지난 7일 오후 1시 30분께 충주시 연수동의 한 공원에서 9세 초등생 B군이 친구들과 가지고 놀던 비비탄총을 뺏은 뒤 B군의 목에 한 발을 발사한 혐의를 받고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스세계 증시 찬물 끼얹는 노벨상 수상자의 경고 "AI...
AD
B군은 별다른 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다. 하지만 경찰은 A씨가 이후 인근에서 다른 아동에게 말을 건 뒤 머리를 땋아줬다는 신고자의 진술을 토대로 미성년자 약취유인미수 혐의에 대해서도 살펴보고 있다.
Advertisement
박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement