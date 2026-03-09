롯데바이오로직스, 美 '디캣 위크'서 협력 기회 모색

글로벌 제약사·CDMO 기업 등 대거 참가

"잠재 고객사 만나 글로벌 시장 경쟁력 확대"

롯데바이오로직스는 오는 23일부터 26일까지 미국 뉴욕에서 열리는 글로벌 제약·바이오 산업 비즈니스 행사 '디캣 위크(DCAT Week) 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다.

디캣 위크는 매년 뉴욕에서 개최되는 제약·바이오 산업 분야의 대표적인 국제 교류 행사로 글로벌 제약사와 위탁개발생산(CDMO) 등 관련 기업들이 대거 참여해 협력 기회를 모색하는 자리다.

롯데바이오로직스는 디캣 위크가 열리는 롯데뉴욕팰리스 호텔 내에 별도의 미팅룸을 운영하고, 북미 시장을 포함한 글로벌 CDMO 사업 협력의 기회를 발굴할 계획이다. 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스의 축적된 품질 경쟁력과 오는 8월 준공을 앞둔 인천 송도 바이오 캠퍼스 제1공장의 대규모 생산 역량 간 시너지를 내세워 적극적인 협력 논의에 나설 계획이다.

지난해 3월 업무협약을 체결한 아시모브와의 협력을 통해 세포주 개발부터 원료의약품 생산까지 약 8.5개월 이내에 수행이 가능하다는 점과, 단일클론항체·이중특이항체 등 다양한 모달리티(치료 접근법)에 대한 개발 및 제조 지원은 물론 임상부터 제조·품질관리기준(GMP) 생산까지 아우르는 단계별 제조 옵션을 제공하고 있다는 점도 강조할 예정이다.

롯데바이오로직스 관계자는 "이번 참가를 통해 잠재 고객사와의 협력 기회를 적극적으로 모색하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

