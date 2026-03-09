'미래형 건강주거 모델' 새로운 표준 제시

분당서울대병원은 현대건설과 주거 공간 기반 헬스케어 플랫폼 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

(왼쪽부터) 송정한 분당서울대병원장과 김재영 현대건설 기술연구원장이 기념촬영을 하고 있다. 분당서울대병원 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 초고령사회 진입과 만성질환 증가에 대응해 병원 중심의 건강관리 체계를 일상 생활공간으로 확장하기 위해서다. 주거 공간을 기반으로 한 건강관리 서비스 모델을 개발하고 관련 기술과 운영 체계를 공동으로 연구한다는 취지다.

양 기관은 주거 공간 기반 헬스케어 서비스와 플랫폼 공동 연구개발을 추진한다. 생활 데이터와 건강 데이터를 연계한 인공지능 헬스케어 개념검증(PoC)도 진행할 계획이다. 입주민 대상 건강관리 서비스 시나리오와 운영 모델 고도화도 협력 분야에 포함된다.

또 거주자의 생활 데이터와 건강 데이터를 인공지능으로 통합 분석해 개인별 건강 상태와 생활 패턴에 맞는 관리 서비스를 단계적으로 구현할 계획이다. 수면, 운동, 영양, 생활습관 등 다양한 생활 데이터를 기반으로 실증을 진행하고 서비스 적용 범위를 확대한다는 구상이다.

분당서울대병원은 의료 자문과 임상 검증을 맡는다. 헬스케어 서비스의 의학적 적정성을 검토하고 건강 측정 기준과 효과 검증 체계를 마련할 예정이다. 이를 통해 주거 공간에서 제공되는 서비스가 의료 기준에 부합하도록 지원한다는 계획이다.

송정한 분당서울대병원장은 "의료 서비스를 환자의 일상 공간인 가정까지 확장하는 계기가 될 것"이라며 "임상 자문과 의학적 검증을 통해 주거 기반 헬스케어 서비스의 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>