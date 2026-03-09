롯데백화점 부산본점 4층에 제로토크 기술을 앞세운 프리미엄 퍼터 브랜드 '랩 골프(L.A.B GOLF)' 직영 매장이 부산 지역에서는 최초로 지난 3월 6일 새롭게 문을 열었다.

롯데백화점 부산본점 4층 '랩 골프' 매장에서 직원이 퍼터를 시타중인 고객에게 피팅 서비스를 제공하고 있다. 롯데백화점 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

퍼터 헤드와 샤프트 균형 설계를 통해 퍼팅 시 헤드 비틀림을 최소화하는 제로토크 기술을 내세우며 골퍼들의 높은 관심을 받고 있는 '랩 골프'는 부산본점 매장에서 DF3, MEZZ1, OZ1i 등 대표 상품들을 비롯해 다양한 제품을 선보인다.

또 매장 내 마련된 퍼터존에서는 시타와 함께 퍼터 분석기를 활용한 샤프트 교체, 각도 조정, 헤드 색상 변경 등 맞춤형 피팅 서비스를 제공한다.

'랩 골프'는 오픈 기념으로 구매고객 200명에게 '퍼터 키퍼'를 감사품으로 증정하고 15일까지 100만원 이상 구매 고객에게 구매 금액대별 2% 상당의 롯데상품권 사은행사도 준비했다.

롯데백화점 부산본점은 3월 6일부터 '골프 페어(Golf Fair)'를 진행하고 있다. '테일러메이드' 의류 브랜드 신규 오픈과 '파리게이츠', '왁' 등 기존 매장을 새롭게 리뉴얼해 고객을 맞이하며 지하1층 행사장에서는 3월 12일까지 '나이키골프', '캘러웨이', '닥스골프' 등 다양한 골프 의류 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

권오민 롯데백화점 부산본점 남성스포츠팀장은 "부산지역 골퍼들에게 새롭고 차별화된 매장을 선보이게 됐다"며 "본격적인 골프 시즌에도 다양한 행사와 프로모션을 준비해 골퍼들의 마음을 사로잡겠다"고 전했다.

