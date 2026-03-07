국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거와 국회의원 재보선을 앞두고 7일 부산을 찾아 민심잡기 행보에 나섰다.

한 전 대표는 이날 부산시장 선거 출마가 거론되는 더불어민주당 전재수 의원의 지역구를 찾아 당 지도부를 겨냥한 비판을 이어갔다. 지난달 말 보수의 핵심 지지 기반인 대구를 방문해 "죽이 되든 밥이 되든 나서보겠다"고 밝힌 데 이어 부산을 찾으며 PK(부산·울산·경남) 지역 공략에 나선 것으로 풀이된다.

한 전 대표는 부산 북구 구포시장을 방문해 "부산은 언제나 역전승의 상징"이라며 "보수 재건은 보수 정치인 몇 명의 당선을 위한 것이 아니라 대한민국이 균형 있게 발전해 모두가 잘 살기 위한 것"이라고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 7일 부산 북구 구포시장의 한 족발집을 찾아 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전 의원이 통일교 금품 수수 의혹 속에서도 부산시장 후보로 거론된다는 질문에는 "보수가 궤멸 위기에 있고 제1야당인 국민의힘이 역할을 하지 못하기 때문에 이런 일이 벌어지는 것"이라며 "예전 같으면 그런 문제가 드러나면 이런 자리에 나서기 어려웠을 것"이라고 지적했다.

전 의원이 부산시장 선거에 출마해 부산 북구갑에서 국회의원 보궐선거가 치러질 경우 출마할 의사가 있느냐는 질문에는 "정치인에게 여러 해석이 있을 수 있지만, 지금은 보수 재건에 집중하겠다"며 "선거 일정이 나온 것도 아니지 않느냐"고 즉답을 피했다.

Advertisement

친한계(친 한동훈)인 배현진 의원에 대한 당 윤리위원회 징계 효력이 법원 결정으로 정지된 것과 관련해서는 "대한민국 제1야당이 헌법에 맞지 않는다는 말을 법원에서 듣는 것은 매우 부끄러운 일"이라며 "지금의 국민의힘은 '윤어게인' 한 줌 당권파가 이끄는 모습이라는 점이 안타깝다"고 비판했다.

당 지도부가 '당내 갈등이 지선 승리에 도움이 되지 않는다'는 입장을 밝힌 데 대해서도 "저는 배제 정치를 할 생각이 없다"며 "소신을 지키고 할 일을 하다 보니 계속 배제되는 상황이 반복되고 있는데 이는 고통스럽고 우리 누구에게도 도움이 되지 않는다"고 반박했다.

경제 상황과 관련해서는 "코스피 지수가 5000, 6000을 기록하는 것은 특정 정부 정책 때문이라기보다 반도체 경기 사이클 영향이 크다"며 "윤석열 전 대통령이 계엄을 하지 않고 정치 활동을 이어갔더라도 비슷한 흐름이 나타났을 가능성이 있다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 7일 부산 북구 구포시장의 한 국밥집을 찾아 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

한 전 대표는 약 1시간 30분 동안 구포시장을 돌며 상인들과 인사를 나누고 해산물과 채소, 과일 등을 구입했으며, 점심으로 돼지국밥을 먹었다. 현장에는 지지자들이 모여 인파가 형성됐지만 일부 시민은 '배신자'라고 적힌 피켓을 들고 항의하기도 했다.

AD

지난달 27일 대구 서문시장 방문 때는 친한계 국민의힘 의원들이 동행했지만 이번 부산 일정에는 현역 의원들이 함께하지 않았다. 친한계 의원들이 전날 부산에 모였지만, 한 전 대표가 민심 행보는 혼자 하겠다는 뜻을 밝히면서 동행하지 않은 것으로 전해졌다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>