토요일인 7일은 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 꽃샘추위가 찾아오겠다.


6일 기상청에 따르면 다음 날 아침은 전국 대부분 지역 기온이 영하권으로 내려가겠다. 최저기온은 -8~1도, 낮 최고기온은 4~10도로, 평년보다 소폭 낮은 수준이다.

[내일 날씨]서울 아침 영하 3도…주말 전국 꽃샘추위
주요 도시 예상 최저기온은 △서울 -3도 △인천 -3도 △춘천 -5도 △강릉 0도 △대전 -3도 △대구 0도 △전주 -3도 △광주 -2도 △부산 1도 △여수 0도 △제주 4도다.

예상 최고기온은 △서울 7도 △인천 6도 △춘천 7도 △강릉 7도 △대전 7도 △대구 9도 △전주 7도 △광주 7도 △부산 10도 △여수 8도 △제주 7도로 예보됐다.


주말 간 대부분 지역에서 순간 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불면서 체감온도는 더욱 낮을 것으로 전망된다. 경북 동해안과 전남 남해안 일부, 제주 서부와 동부에는 강풍이 순간 초속 20m 안팎의 강풍이 불겠다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.


이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
