조현 외교부 장관은 6일 미국·이스라엘의 이란 공습과 관련, 미 측으로부터 군사·비군사적 지원요청을 받은 적이 없다고 말했다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 현안 질의에서 김상욱 더불어민주당 의원의 '미 측이 대한민국에 군사적 또는 비군사적 지원·협력을 요청한 바 있느냐'는 취지의 질의에 "없다"고 밝혔다.

조 장관은 주한미군 병력·장비가 이동할지 여부에 대해선 "주한미군의 전력 운용에 대해서 확인해 주기 곤란하다"면서도 "이런 경우에도 한미 연합방위 태세엔 문제가 없도록 한다는 것을 분명히 하고 있다"고 했다.


유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
