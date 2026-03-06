금융소비자보호법 제정 기여…현장 베테랑

문수복·김성진·이정숙 사외이사는 1년 연임

KB국민은행은 회사 사외이사 후보 추천위원회(사추위)가 6일 회의를 열고 4명의 사외이사 후보를 추천했다고 밝혔다.

연태훈 한국금융연구원 선임연구위원은 임기 2년의 신임 사외이사 후보로 결정됐다.

연 후보는 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간대에서 경제학 석사 및 박사 학위를 취득했다. 이후 한국조세연구원, 한국개발연구원(KDI)을 거쳐 현재 금융연구원에서 자본시장 및 금융소비자보호를 포함한 금융시장 전반에 대한 연구를 하고 있다.

특히 금융소비자보호법 제정에 기여했고 '금융소비자보호 강화 방안', '금융소비자 역량 강화의 필요성과 정책 제언' 등 다수의 논문과 연구보고서를 발표해 전문성을 인정받는다.

IBK투자증권, Sh수협은행, 현대카드 및 한국성장금융투자운용의 사외이사를 역임했으며 신용회복위원회 심의위원, 금융위원회 갈등관리심의위원장으로 활동하는 등 현장 경험과 금융소비자보호 분야 전문성을 겸비했다는 평가를 받는다.

사추위는 "연 후보는 금융소비자를 깊이 이해하고 풍부한 경험도 갖춰 KB국민은행 금융 상품과 서비스를 이용하는 소비자의 권익을 보호하고 공정하고 신뢰받는 금융 환경을 조성할 적임자"라고 추천 이유를 밝혔다.

문수복, 김성진, 이정숙 현 사외이사 3명은 임기 1년의 중임(연임) 사외이사 후보로 추천됐다. 이들 후보는 오는 25일 열릴 예정인 정기 주주총회의에서 의결을 거쳐 정식 선임된다.

사추위는 6차례에 걸친 회의와 3차례에 걸친 후보자군 선별 과정 및 자격 검증 절차를 통해 최종 후보를 선정했다. 사추위는 외부 전문기관 등의 추천을 받아 다양한 분야에서 전문성을 보유한 후보군을 관리한다. 사외이사 후보군 구성부터 최종 추천까지 모든 절차를 독립적으로 심의·운영한다.

