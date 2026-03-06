6일 물가 관계 차관회의

대외 유가 변동성 등 주시

국내 소비자물가 상승률이 두 달 연속 정부의 물가안정 목표치인 2.0%를 기록하며 안정 흐름을 이어갔다. 하지만 정부는 최근 중동 상황에 따른 국제유가 변동성과 일부 먹거리 가격 강세를 고려해 석유류와 농·축·수산물 가격 안정에 총력을 다한다는 방침이다.

이형일 재정경제부 제1차관은 6일 오후 정부서울청사에서 '물가 관계 차관 회의'를 주재하고 2월 소비자물가 동향과 품목별 대응 방향을 논의했다. 이 차관은 "물가 상승률이 2.0%를 기록했으나 대외 불확실성이 커진 만큼 품목별 수급 안정에 총력을 다해달라"라고 당부했다.

정부는 특히 석유류 가격 안정을 위해 가용한 모든 정책 수단을 동원하기로 했다. 대외 불안을 빌미로 한 과도한 가격 인상을 막기 위해 업계 간담회를 열어 인상 자제를 유도하는 한편, 산업통상부와 공정거래위원회 등 관계 부처가 협력해 가짜 석유 및 불법유통 근절을 위한 특별점검에 나선다. 특히 유류가격 실태조사와 더불어 '석유 판매가격 최고액 지정' 등을 통해 가격 안정을 강제하는 방안도 지속 추진할 계획이다.

먹거리 물가 안정을 위한 공급 확대와 할인 지원도 계속된다. 정부는 달걀, 고등어, 김 등 주요 품목에 대해 최대 50% 할인지원을 이어가고 있으며, 자조금을 활용해 양파(최대 45%)와 돼지고기(최대 50%) 등도 할인 행사를 진행 중이다. 특히 수급 불안 우려가 있는 달걀의 경우, 신학기와 부활절 수요에 대비해 3~4월 중 미국산 신선란 등 359만개를 추가로 수입해 유통할 예정이다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



