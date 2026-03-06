한은 물가상황점검회의
"향후 물가, 유가 움직임에 크게 영향 받아"

김웅 한국은행 부총재보는 6일 "3월에는 중동 상황에 영향을 받아 국제 유가가 상승하면서 비용 측면에서의 물가 상방 압력이 커졌다"고 말했다.


김 부총재보는 이날 오전 한은에서 물가상황점검회의를 주재하고 3월 물가 흐름과 관련해 이같이 말한 후 "최근의 낮은 농축산물 가격 오름세, 정부 물가안정대책 등이 하방 요인으로 작용할 것으로 예상된다"고 평가했다.

이어 "향후 물가 흐름은 중동 상황 전개 양상에 대한 불확실성이 큰 상황에서 유가 움직임에 크게 영향을 받을 것"이라며 "물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다"고 덧붙였다.


김 부총재보는 지난달 소비자물가에 대해 "소비자물가는 여행 관련 개인 서비스 가격의 상승 폭이 일시적으로 커졌으나 석유류 가격이 하락하고 농축산물 가격 오름세도 둔화함에 따라 전월과 같은 2.0%를 나타냈다"고 평가했다.

Advertisement

이어 "석유류는 전년의 높은 기저 효과와 원·달러 환율 하락 등으로 하락했으며, 농축수산물은 정부 할인지원, 주요 농산물 출하 확대 등으로 오름폭이 축소됐다"고 부연했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나 "밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD

근원물가에 대해서는 "설 연휴 여행 수요 증가로 승용차 임차료, 국내외 단체 여행비 등 여행 관련 서비스 가격 오름폭이 일시 확대되며 전월보다 높아진 2.3%를 나타냈다"고 언급했다.


김 부총재보는 "생활물가 상승률은 1.8%로 2025년 8월(1.5%) 이후 처음 1%대로 하락했다"고 전했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement