[포토] 코스닥 장중 매수 사이드카 발동

코스닥 지수가 전날에 이어 또다시 가파른 상승세를 보이면서 6일 장 초반 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동된 가운데 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.88p(1.66%) 내린 5,491.02으로, 코스닥 지수는 전장보다 1.08p(0.10%) 오른 1,117.49로 원/달러 환율은 전날보다 10.9원 오른 1,479.0원에 장을 시작했다. 2026.3.6 2026.3.6 조용준 기자

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>